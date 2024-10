Consumentenbond vraagt ACM op te treden tegen Babboe

Eerder dit jaar riep Babboe 22.000 bakfietsen terug, omdat de fietsen stuk kunnen gaan en onveilig kunnen zijn. Consumenten hebben recht op reparatie of een vervangende fiets binnen een redelijke termijn zonder dat ze daar te veel last van hebben. Maar veel consumenten moeten maanden wachten op controle, reparatie of een nieuwe fiets. Terwijl ze al sinds februari hun bakfiets niet mogen gebruiken.

Voucher

Consumenten met een bakfiets die 5 jaar of ouder is, krijgen een voucher ter hoogte van de dagwaarde. Met de vouchers kunnen klanten op een speciale website een nieuwe fiets uitzoeken. Maar het aanbod op de site was lange tijd klein en ongeveer de helft van de fietsen was niet leverbaar. Babboe heeft het aanbod recent wel uitgebreid, maar dat is voor consumenten veel te laat. Bovendien moeten klanten vaak flink bijbetalen voor een nieuwe bakfiets.



In veel gevallen mogen consumenten ook geld terugvragen in plaats van een voucher, maar die verzoeken wijst Babboe af. Sinds kort geeft Babboe wel korting op een deel van de fietsen. Dat kan honderden euro’s schelen, maar dat is te laat voor klanten die hun voucher al ingewisseld hebben.

Kwaadschiks

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We hebben Babboe herhaaldelijk aangesproken op de problemen. Maar het bedrijf weigert pertinent zijn zaakjes op orde te brengen en zich aan de regels te houden. Dan blijft er voor ons weinig anders over dan naar de toezichthouder te stappen. En dus hebben we de Autoriteit Consument & Markt gevraagd in te grijpen. Als Babboe niet goedschiks wil, dan maar kwaadschiks.’