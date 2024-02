Het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten (Energie & Klimaat) ging uit van het stapsgewijs afbouwen van de salderingsregeling tussen 2025 en 2031. Daarna konden consumenten de stroom die ze in de zomer opwekten niet meer verrekenen met hun verbruik in de winter. Maar die regeling gaf te weinig zekerheid en vertrouwen voor consumenten, zo oordeelde een meerderheid van de Eerste Kamer.

Geen garanties

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wanneer consumenten een grote investering doen voor zonnepanelen, dan willen ze dat ook terugzien in hun energierekening. Dan moet er zekerheid zijn over wanneer die investering is terugverdiend. Dat geldt ook voor huurders. Een verhuurder kan zonnepanelen aanbieden in ruil voor hogere servicekosten. Daar is alleen animo voor als daar een lagere energienota tegenover staat. Maar dit soort zekerheden bood het wetsvoorstel niet. En de minister bood ook geen garanties na vragen hierover van de Eerste Kamer.’

In gesprek

De Consumentenbond is niet tegen de afbouw van de salderingsregeling. Maar vindt dat de regeling pas afgebouwd kan worden als er een goed alternatief ligt dat voldoende zekerheid en vertrouwen geeft aan woningeigenaren en huurders. De Consumentenbond gaat daarover graag met Jetten in gesprek. Molenaar: ‘Uiteindelijk willen we dat zonnepanelen voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is belangrijk voor het klimaat én vriendelijk voor de portemonnee.’