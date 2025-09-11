Consumentenbond helpt consumenten bij verkiezingen

De Consumentenbond bekeek het stemgedrag van alle politieke partijen bij 30 voorstellen sinds de vorige verkiezingen in 2023. De voorstellen gingen over energie, klimaat en milieu, zorg en gezondheid, winkelen en boodschappen, digitale diensten en consumentenrecht. Op consumentenbond.nl/verkiezingen kunnen consumenten zien welke partijen voor of tegen een voorstel stemden.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Onze inventarisatie geeft inzicht in welke partijen het meest opkomen voor consumenten. En het laat het werkelijke stemgedrag van partijen zien, in plaats van de vele verkiezingsbeloftes die ons alweer om de oren vliegen. We geven geen stemadvies, maar helpen consumenten geïnformeerd keuzes te maken.’

Contant geld

De hoge supermarktprijzen zijn voor veel consumenten een doorn in het oog. Een motie om de prijzen van een aantal basisproducten in de supermarkt wettelijk te maximeren, haalde het niet. Alleen SP, DENK, PvdD, Volt en PVV stemden voor. Een voorstel om winkeliers te verplichten contant geld aan te nemen, haalde het wel. Ondanks de tegenstemmen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA, JA21, Volt en VVD.

Digitale veiligheid

Als het gaat om bescherming van de digitale consument, zitten veel partijen op één lijn. Alleen PVV en FvD stemden voortdurend tegen maatregelen die (jonge) gebruikers van social media en Big Tech moeten beschermen. Tegelijk was een meerderheid van de partijen tegen het verruimen van het budget van de digitale waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Molenaar: ‘Onbegrijpelijk. De wereld wordt steeds digitaler, de macht van Big Tech is enorm en privacy issues zijn aan de orde van de dag. Denk alleen al aan het datalek bij het Bevolkingsonderzoek. Een sterke toezichthouder is nodig. Eén die de capaciteit en de middelen heeft om op te treden en consumentenrechten te beschermen.’

Coalitie oneens

Opvallend in het onderzoek is dat het stemgedrag van de (voormalige) regeringspartijen zelden unaniem was. Bij slechts 9 van de 30 bekeken voorstellen stemden zij eensgezind. Hierdoor haalde een aantal voorstellen net geen meerderheid. Zoals een voorstel om ervoor te zorgen dat minder consumenten om financiële redenen zorg mijden. VVD en PVV stemden tegen. BBB en NSC voor. De Consumentenbond hoopt op meer eensgezindheid en slagvaardigheid bij een volgende coalitie.