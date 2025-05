Oproep aan Meta: train AI niet met gegevens van consumenten

Vanaf dinsdag 27 mei gebruikt Meta de gegevens van consumenten om zijn AI-modellen te trainen. Het gaat om foto’s, video’s en teksten. Maar ook om reacties op berichten van anderen op Facebook en Instagram.

Meta gebruikt informatie uit jouw digitale dagboek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Zodra de AI-training is begonnen, kunnen de gegevens niet meer uit de AI-modellen worden verwijderd. Dit gaat over meer dan alleen privacy. Het gaat ook over vertrouwen in technologiebedrijven en ons recht op controle over onze eigen data. Wie had zich kunnen voorstellen dat persoonlijke updates, foto's uit je jeugd of van je kinderen als trainingsmateriaal voor AI zouden worden gebruikt? Níemand hoort stiekem informatie uit jouw digitale dagboek te gebruiken.’

Bezwaar maken

Consumenten die niet mee willen werken aan dit data-experiment van Meta, moeten vóór dinsdag 27 mei bezwaar maken. Dit kan via de instellingen van Meta. Consumenten die geen bezwaar maken, stemmen stilzwijgend toe. Molenaar: ‘Dit is de omgekeerde wereld. Meta moet zich gewoon aan de wet houden. Dat betekent dat het bedrijf onder andere consumenten expliciet om toestemming moet vragen voordat het hun gegevens gebruikt. En het intrekken van die toestemming moet ook altijd weer kunnen.’

AP en ACM geïnformeerd

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geïnformeerd over de oproep aan Meta en volgt de ontwikkelingen nauwlettend, samen met de andere Europese consumentenorganisaties.