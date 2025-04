Consumentenbond opent meldpunt variabele energiecontracten

Een Vattenfall klant had bij het Gerechtshof bezwaar gemaakt tegen tussentijdse tariefsverhogingen. Het Hof oordeelde dat het zogeheten wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden op basis waarvan de energieleverancier de tariefswijziging doorvoerde, oneerlijk is. En dus ongeldig.

De uitspraak heeft gevolgen voor alle consumenten met een variabel contract, omdat bijna alle energieleveranciers in Nederland diezelfde voorwaarden gebruiken. Hierdoor hebben miljoenen consumenten jarenlang te hoge tarieven betaald.

Onduidelijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De Consumentenbond heeft zich altijd al verzet tegen het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden. Het is namelijk volstrekt onduidelijk op basis waarvan een energieleverancier zijn tarieven tussentijds mag aanpassen. Nu het Hof tot datzelfde oordeel komt, moeten energieleveranciers die voorwaarden aanpassen en hun klanten compenseren.’

Compenseren

De Consumentenbond opent samen met ConsumentenClaim een meldpunt variabele energiecontracten. Met het meldpunt willen zij inzicht krijgen in hoeveel consumenten gedupeerd zijn en hoe groot de schade is.

Molenaar: ‘Vervolgens willen we in gesprek met de energieleveranciers en brancheorganisatie Energie-Nederland. We willen dat de leveranciers gedupeerden compenseren voor de onterecht geïnde geldbedragen. Ons doel is om er samen uit te komen. Een juridische procedure is een laatste middel. Een massaclaim kost bovendien veel tijd en we willen snel stappen kunnen maken. Maar we sluiten niets uit.’