Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het Europese Hof oordeelde al in 2014 dat het tegen de regels is om passagiers te laten betalen voor een redelijke hoeveelheid handbagage. In 2024 bevestigde de Spaanse toezichthouder dit en legde miljoenenboetes op aan 5 luchtvaartmaatschappijen. Helaas is er sindsdien niets veranderd en is handbagage nog steeds een melkkoe voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom roepen we de Europese toezichthouders op de kosten voor handbagage te onderzoeken en hiertegen op te treden. Dit zal zorgen voor transparante ticketprijzen, die makkelijker met elkaar te vergelijken zijn.’

Minimaal rolkoffertje gratis

De Consumentenbond deed eind 2024 een panelonderzoek naar handbagage. 86% van de reizende deelnemers vond dat een rolkoffertje altijd gratis zou moeten zijn. 51% gaf aan dat een rolkoffertje én een kleine tas zonder extra kosten mee zouden moet kunnen. Dit was jarenlang de standaard bij veel maatschappijen. Europese consumentenorganisaties willen dat de Europese Commissie die standaard vastlegt in de Europese Passagiersverordening. Die wordt in 2025 aangepast.

BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, coördineert deze actie.