De Consumentenbond maakt zich al langer hard voor een verbod op online gokreclame en is blij met het plan van het kabinet. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Maar we willen nog een stap verder gaan. De zorgplicht van legale aanbieders moet veel steviger worden vastgelegd. Én gecontroleerd.’

Initiatiefwet

Daar is Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie het mee eens. ‘De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond laten zien wat veel Nederlanders allang voelen: de legalisatie van online gokken is ontspoord. Wat ooit werd verkocht als 'veilig en gecontroleerd', blijkt een markt die kwetsbare mensen verleidt en uitwringt. Het is de hoogste tijd voor keiharde ingrepen.'

De fractievoorzitter werkt samen met de SP aan een initiatiefwet om reclame voor online gokken volledig te verbieden en om gokbedrijven die de regels overtreden keihard aan te pakken met fors hogere boetes. ‘Wie willens en wetens mensen de afgrond in duwt, moet weten en voelen dat de overheid niet langer toekijkt, maar ingrijpt,’ aldus Bikker.

Legale casino's spelen vals

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verschillende legale casino’s oneerlijke standaardinstellingen en extreme speellimieten hanteren, waardoor consumenten met onverantwoord hoge bedragen spelen. Dat is in strijd met de zorgplicht van casino’s.

Het gaat hier om casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit: Bet365, BetCity, Jacks Casino, Unibet, staatsdeelneming Holland Casino en TOTO, dat onderdeel is van de Nederlandse loterijen. Zij maken allemaal gebruik van dark patterns. Dat zijn technieken om consumenten langer op hun site te houden en met meer geld te laten gokken. Een voorbeeld van zo’n dark pattern is een bonus geven als de inzet hoger is.

Schade terugvorderen is mogelijk

De Consumentenbond steunt de door de Stichting Consumenten Competition Claims gestarte Kansspel Claim. Als blijkt dat deze legale goksites hun zorgplicht schenden en verboden trucs gebruiken dan is dat onrechtmatig. In zo’n geval kan een rechter bepalen dat de contracten ongeldig zijn en een schadevergoeding voor gedupeerden vaststellen.

Dave van der Schaaf is een van de consumenten die zich heeft aangemeld bij de Kansspel Claim. Hij doet mee omdat hij vindt dat consumenten beter beschermd moeten worden: ‘Door een scherpere zorgplicht zal er hopelijk een dalende lijn worden ingezet in het aantal gokverslavingen dat de afgelopen jaren snel is gestegen, iets wat niet alleen de mensen zelf kapot maakt maar ook hun directe omgeving.’

Gemiddeld bijna €6300 verloren

Uit een eerste peiling onder de deelnemers aan de Kansspel Claim blijkt dat spelers gemiddeld bijna €6300 zijn verloren. Maar er zitten ook uitschieters tussen van consumenten die tienduizenden tot honderdduizenden euro’s kwijtraakten.

Elk bedrag doet ertoe

Consumenten kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Kansspel Claim via Consumentenbond Claimservice. Dit is het samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en ConsumentenClaim. Spelers hoeven niet veel geld te hebben verloren. Ook bij een klein verlies zijn zij blootgesteld aan een onveilige spelomgeving.