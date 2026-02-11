Consumentenbond blij met aanpak internetproviders door ACM

De Consumentenbond juicht ook toe dat de ACM eist dat providers eerlijke snelheidsadviezen gaan geven. De meeste consumenten hebben namelijk genoeg aan 100 Mbit/s.

Overstappen

De verwachting is niet dat consumenten nu massaal gaan overstappen. Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat niet alleen onwetendheid een reden is voor consumenten om te blijven zitten waar ze zitten. Ook geen zin in het gedoe, bang om het mailadres kwijt te raken en te weinig prijsvoordeel zijn redenen om niet over te stappen.



Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Daarom zijn we blij dat de ACM aanraadt om te onderzoeken of bij wet kan worden geregeld dat consumenten die al langer een abonnement hebben niet meer gaan betalen dan de standaardprijs. Dan hoeven consumenten niet steeds weer actief te verlengen of over te stappen om te voorkomen dat zij worden uitgemolken. Wat de Consumentenbond betreft komt die wet er zo snel mogelijk.’

Duopolie

Bij een duopolie hebben 2 bedrijven een bepaalde markt in handen. De ACM ziet geen concurrentieprobleem in het duopolie van KPN en Ziggo. De Consumentenbond ziet dat anders. Molenaar: ‘Door de macht van deze bedrijven is er te weinig echte keuze voor consumenten en zijn de prijzen al jaren te hoog.’ Op steeds meer plekken kunnen consumenten alleen kiezen tussen Ziggo (kabel) en het glasvezelnetwerk van KPN, waar KPN veel invloed heeft op de tarieven van zijn concurrenten.

De toezichthouder keek in haar analyse naar abonnementen met lagere snelheden. Die worden vooral aangeboden via het oude kopernetwerk, waar meer concurrentie is en de prijzen lager liggen. Volgens de Consumentenbond geeft dat een vertekend beeld van de markt.

De ACM heeft nauwelijks mogelijkheden om slecht functionerende markten aan te pakken. De Consumentenbond wil daarom dat het nieuwe kabinet snel wettelijk regelt dat toezichthouders sneller in kunnen grijpen in slecht functionerende markten. De Consumentenbond gaat ervan uit dat de ACM die mogelijkheid krachtig zal inzetten om het duopolie te doorbreken.