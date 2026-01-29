Reisaanbieders maken rommeltje van annuleringsregels

Bij Bolderman, Corendon, Dé VakantieDiscounter, Expedia, KLM Holidays, Sunweb en Transavia Holidays komen de annuleringskosten niet in beeld tijdens het boeken. In plaats daarvan verwijzen ze naar allerlei voorwaarden, bijvoorbeeld van henzelf, van de ANVR en van de uitvoerende reisorganisatie. Dit levert een wirwar aan kleine lettertjes op met vaak tegenstrijdige bepalingen. Voor consumenten is het zo onduidelijk welke voorwaarden gelden. D-Reizen, Prijsvrij en TUI tonen de annuleringskosten wl duidelijk, in de laatste stap van het boekingsproces.

Oordeel rechters

De afgelopen jaren oordeelden rechters in verschillende zaken dat consumenten geen annuleringskosten hoefden te betalen, omdat het onduidelijk was welke annuleringsvoorwaarden golden. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Helaas trekken de meeste reisaanbieders zich nog niets aan van deze rechterlijke uitspraken. Werk aan de winkel dus, want annuleringskosten moeten duidelijk in beeld komen tijdens het boeken. Er ligt hier ook een duidelijke taak voor de ANVR. Die moet haar leden tot de orde roepen.’

ANVR-Reisvoorwaarden

Als reizigers hun vakantie annuleren, mogen reisaanbieders redelijke annuleringskosten in rekening brengen. Wat redelijk is, hangt vooral af van het moment van annuleren. In de Reisvoorwaarden voor pakketreizen van de ANVR staat een overzicht met annuleringspercentages. Consumenten die tot 4 weken voor vertrek annuleren, betalen maximaal 35% van de reissom. Dat loopt op tot 100% voor consumenten die pas op de dag van vertrek annuleren.