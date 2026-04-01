RvT Consumentenbond maakt plaats voor nieuwe samenstelling

De afgelopen periode heeft de RvT samen met de bestuurder gewerkt aan het versterken en verbeteren van de governance van de organisatie. Over de invulling daarvan is intensief en zorgvuldig overleg met elkaar gevoerd. Daarbij is gebleken dat de opvattingen te ver uiteenlopen. Ondanks de gedeelde inzet en betrokkenheid bij de organisatie is een impasse ontstaan die, na zorgvuldige en intensieve inspanningen, niet kon worden doorbroken.

Nieuwe fase

De Raad van Toezicht is met de bestuurder van oordeel dat het voortduren van deze situatie niet in het belang is van de vereniging. Door op te stappen maakt de RvT een overgang naar een nieuwe fase en verdere besluitvorming mogelijk.

De nieuw te vormen Raad van Toezicht en de bestuurder nemen de taak op zich om de optimalisatie van de governance te onderzoeken. De aftredende RvT zal zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht, zodat continuïteit en stabiliteit gewaarborgd blijven.

Goed overleg

De Raad van Toezicht benadrukt dat dit besluit op zijn initiatief en in goed overleg met de Bondsraad en het bestuur, in het belang van de organisatie, is genomen. De RvT dankt hen en de organisatie voor de samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen.

Intussen is een tijdelijke RvT benoemd die de lopende zaken waarneemt.