Websites als iBood en 1DayFly hebben elke dag weer nieuwe aanbiedingen. Ze proberen je met allerlei trucs tot koop over te halen. Sommige dagaanbieders bieden vooral nutteloze producten aan. Nuttig of niet: zijn het prijstechnisch goede deals?

Hoe het werkt

Dagaanbiedingssites bieden elke dag producten aan en sommige sites verkopen ook uitjes. Je koopt het product of uitje bij de site zelf, dus niet bij de achterliggende leverancier.

Om de druk op te voeren passen de sites een aantal verkooptrucs toe:

Klok die terugloopt vanaf 24 uur.

Vermelding hoeveel stuks er nog op voorraad zijn of hoeveel er al van zijn verkocht.

Forum met enthousiaste kopers/bezitters van het product.

Doorgestreepte 'van'-prijs of kortingspercentage.

De aanbiedingen duren vaak helemaal geen 24 uur, maar langer (en soms korter als de voorraad op is). Toch tikt de klok altijd terug vanaf 24 uur.

Het aanbod

De websites verkopen artikelen als scheermesjes, inktcartridges, sokken en batterijen tot spullen waarvan je niet wist dat je ze wilde. Zoals een cardioapparaat ('Effectief tegen allerlei klachten!'), verlichting voor je traptreden of 4 bananenplanten.

De producten zijn bijvoorbeeld van fabrikanten die een restpartij kwijt willen, of juist een nieuw product promoten. Vaak komen dezelfde producten bij meerdere dagaanbiedingssites langs. Ook worden bepaalde merken (zoals Fruit of the Loom, Pierre Cardin en Travelin) haast doorlopend op een of meer sites aangeboden.

Bij veel producten staat geen, of een onbekend, merk vermeld. Ook is (bij apparaten) niet altijd het typenummer bekend. Daardoor kun je prijzen lastig vergelijken of zoeken naar testresultaten of reviews.

Is het echt zo voordelig?

De sites pretenderen goede deals te hebben. Uit een prijsvergelijking van een paar jaar geleden bleek dat sommige aanbiedingen inderdaad goed zijn, maar andere niet. Bovendien kan het per product verschillen of je goedkoper uit bent.

Check dus altijd of je een product goedkoper is bij een andere (web)winkel. Hoewel dat dus lastig kan zijn omdat je van sommige producten weinig specificaties krijgt.

Spijt?

Wat als je spijt krijgt van een (impuls)aankoop? Volgens de Wet koop op afstand krijg je je geld terug (inclusief verzendkosten) als je het artikel binnen 14 dagen terugstuurt.

Uit ons eerdere onderzoek bleek dat de websites je bij het toesturen van een artikel vaak niet op deze herroepingsprocedure wijzen. En ze geven niet aan hoe je iets terug kunt sturen. Bovendien kregen we ons aankoopbedrag of de verzendkosten te laat, of helemaal niet terug. Zoek op internet of hier meer klachten over zijn.

Klachten

Er wordt veel geklaagd over dagaanbieders die bij een klacht verwijzen naar de achterliggende leverancier. Dat mag niet. De dagaanbiedingssite is als verkoper jouw aanspreekpunt bij problemen. Maar sommige websites zijn hierover in hun Algemene Voorwaarden niet erg duidelijk.

Tips

Kijk altijd wat een product/uitje bij andere aanbieders kost.

Soms gaat het om een oud model of een voorraad die op moet. Bedenk of je dit oudere model ook echt wil.

Twijfel je over de aankoop, laat je dan niet opjutten door tijdsdruk. Vaak is de aanbieding nog wel een dag geldig. Bovendien komen sommige aanbiedingen bij dezelfde of andere dagaanbiedingssites op een later moment terug.

De reviews of meldingen op het forum van een site zijn soms geschreven door medewerkers van de site of van de achterliggende leverancier. Bekijk deze dus kritisch.

Lees op internet reviews over de dagaanbiedingssite.

Bekijk welke voorwaarden aanbieders aan het retourneren stellen. Aangetekend versturen is in elk geval niet redelijk en niet rechtsgeldig.

Wil je jezelf niet (teveel) blootstellen aan verleiding, meld je dan in elk geval af voor de nieuwsbrief van de dagaanbieder(s).

