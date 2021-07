Nepaanbiedingen: trap er niet in

In ons onderzoek naar nepaanbiedingen telden wij dit jaar 16 winkels van de 100 die zich niet aan de regels hielden. Vorig jaar gingen er nog 39 van de 100 winkels de fout in. Wat precies de regels zijn en hoe je zelf kunt checken of een aanbieding klopt leggen we hier uit.

Dit zijn de regels

Een winkel mag consumenten niet op het verkeerde been zetten door zomaar een doorgestreepte prijs op de website of in de folder te zetten. Volgens de wet moet een product in de periode voor de aanbieding daadwerkelijk voor die ‘van-prijs’ of doorgestreepte prijs zijn verkocht. De ACM houdt daarbij een periode van 3 maanden aan.

Is de ‘van-prijs’ naast het product bijvoorbeeld de adviesprijs van de leverancier, dan moet dit voor de klant meteen duidelijk zijn. De adviesprijs moet dan de laatst bekende adviesprijs zijn. Maar ook daar gaan winkels regelmatig de fout mee in.

Deze winkels gingen de fout in

Drie maanden lang noteerden wij de prijzen van winkels. Wij onderzochten of de aanbiedingsprijs afgelopen drie maanden ook werkelijk de verkoopprijs is geweest. Bij 16 van de 100 winkels kwamen wij regelmatig nepaanbiedingen tegen. Vorig jaar waren het er nog 39 van de 100 winkels.

Bij deze winkels vonden wij nepaanbiedingen:

1ekeus.nl

Bax Music

BCC

Beter Bed

Calumet

CameraNU

Dezeavondinhuis.nl

EP Tummers

Expert

Foto Konijenburg

Foto Looman

Gereedschapscentrum.nl

Huawei.nl

Mline.nl

Otto.nl

Ringfoto Meppel

Reacties van winkels

Wij legden de resulaten voor aan de winkels. Winkels die op de uitkomsten reageerden wisten niet dat zij nepaanbiedingen op hun website hadden staan. De techniek van de website liet hun in de steek of het was een adviesprijs en waren ze niet op de hoogte van de regels van de ACM. Een aantal winkels heeft de website inmiddels aangepast: Dezeavondinhuis.nl, BCC, EP Tummers, Expert, Foto Konijenburg, Otto.nl en Ringfoto Meppel.

Voorbeelden van nepaanbiedingen

Bij Expert was de Samsung QE50LS03TAS QLED - The Frame in de aanbieding van €1499 voor €1199. Deze televisie kost al maanden €1199 bij Expert. Bovendien was deze Samsung bij Kamera Express en Wehkamp veel goedkoper. Daar betaalde je €895. Een verschil van meer dan €300!

En bij Beter Bed krijg je maar liefst 50% korting op een Silver Pocket Deluxe Foam matras. Een besparing van honderden euro's denk je te krijgen. De korting is nep want dit is al maanden het geval. In maart was het matras zelfs nog goedkoper.

Otto.nl adverteerde met een Samsung soundbar in de 'Sale' van €179 voor €149. Door een fout in de migratie naar een nieuwe database was deze prijs volgens Otto niet aangepast en stond het onterecht als aanbieding op de website.

Hoe check je zelf een (nep)aanbieding?

Vergelijk de prijs van een product met die bij andere winkels.

Kijk naar de prijshistorie van producten op bijvoorbeeld Tweakers Pricewatch .

. Klik door naar verschillende winkels op een vergelijkingssite. Exclusieve Kortingen of cashbackdeals zijn vaak pas zichtbaar als je de website van een winkel bezoekt.

Wij letten extra goed op nepaanbiedingen

Nepaanbiedingen zijn misleidend en verboden. Dat moet stoppen! Steeds minder winkels tonen nepaanbiedingen en dat is goed nieuws. Een mooi gevolg van eerdere onderzoeken. Ook heeft het de aandacht van de ACM en delen zij regelmatig boetes uit.

