Nepaanbiedingen: trap er niet in

Dit zijn de nieuwe regels

Een van-prijs moet voortaan de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorgaand aan de aanbieding heeft gebruikt. De prijs voor een aanbieding een week verhogen en vervolgens weer verlagen mag dus niet meer. De nieuwe wet gaat begin 2023 in.

Is de ‘van-prijs’ naast het product een andere prijs? Bijvoorbeeld de adviesprijs van de leverancier? Dan moet dit voor de klant meteen duidelijk zijn. De adviesprijs moet dan de laatst bekende adviesprijs zijn. Maar daar gaan winkels soms de fout mee in.

Uitzonderingen

Opeenvolgende prijsverminderingen

Voor ‘opeenvolgende prijsverminderingen’ is er een uitzondering. Voor seizoensartikelen die maximaal 1 jaar te koop zijn is dit begrijpelijk. Zo mag een winterjas die aan het begin van het seizoen €100 kostte, bij de eerste afprijzing €80 en daarna €40, ‘met 60% korting’ verkocht worden. Maar nu geldt de uitzondering ook voor een televisie of een bank die 3 jaar geleden €1999 kostte en al 2 jaar lang €999. Voor producten die al langer op de markt zijn vinden wij dat niet logisch. Hier zou bijvoorbeeld een maximum termijn van 1 jaar voor moeten gelden.

Bederfelijke producten

Er is ook een uitzondering voor producten die snel bederven. Dit zijn producten die vaak maar enkele dagen verkocht worden, zoals vlees, zuivel, groente en fruit.

Net op de markt

Nieuwe innovatieve producten die pas minder dan 30 dagen te koop zijn, zijn ook uitgezonderd. Hierop krijg je vaak een introductiekorting. Die introductieprijs hoeven ze dan later niet als van-prijs te gebruiken.

Deze winkels passen de nieuwe wet nog niet toe

Een maand lang noteerden wij de prijzen van 100 grote winkels. De meeste winkels zijn voortvarend en passen de nieuwe wet al toe. Bij 12 winkels vonden wij nog meerdere aanbiedingen die vlak voor de aanbieding in prijs waren verhoogd:

Beter Bed

Beddenreus

Leen Bakker

Goossens

Jysk

Xenos

MediaMarkt

Swiss Sense

Electro World

ICI Paris XL

Dekbeddiscounter

Oppo

Reacties van winkels

Wij legden de resulaten voor aan de winkels. Soms waren winkels niet op de hoogte van de nieuwe regelgeving. Andere wachten liever met aanpassen totdat de wet van kracht gaat. Bij een aantal winkels lag het aan de techniek van de website. Of er was sprake van een menselijke fout. Van ICI Paris XL en Dekbeddiscounter ontvingen wij geen reactie.

Voorbeelden van prijsverhogingen

Bij MediaMarkt was de Samsung 50QN92A Neo QLED televisie in de aanbieding van €1499 voor €849. De prijs ging vlak voor de aanbieding voor een paar dagen omhoog van €999 naar €1499. De aanbieding zou dan eigenlijk van €999 voor €849 moeten zijn.

En bij Beter Bed krijg je maar liefst €400 korting op een Tempur Sensation Supreme matras. Voor de aanbieding was de prijs twee weken verhoogd van €1263 naar €1599. De korting zou eigenlijk €64 in plaats van €400 moeten zijn.

ICI Paris XL adverteerde met 25% op veel parfums. Voor bijvoorbeeld Hugo Boss Bottled moest je €78 in plaats van €104 betalen. Een week later is de prijs aangepast naar €82 maar werd er nog steeds met €104 geadverteerd als van-prijs. De van-prijs zou eigenlijk €78 moeten zijn.

Hoe check je zelf een (nep)aanbieding?

Vergelijk de prijs van een product met die bij andere winkels.

Kijk naar de prijshistorie van producten in onze productvergelijkers.

Klik door naar verschillende winkels op een vergelijkingssite. Exclusieve Kortingen of cashbackdeals zijn vaak pas zichtbaar als je de website van een winkel bezoekt.

Misleiding

Winkeliers proberen consumenten met aanbiedingen te verleiden tot een aankoop. Bij een echte prijsverlaging is dat voordelig. Maar vaak worden prijzen kort voor een aanbieding eerst even verhoogd. Dat is misleidend.

Er was al een richtlijn van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Bij een van-voorprijs moest het product in de afgelopen 3 maanden ook echt verkocht zijn voor die prijs. Maar binnen de bestaande regels was er nog ruimte voor nepaanbiedingen. De nieuwe wet moet daar een eind aan maken.

Wij letten extra goed op nepaanbiedingen

Nepaanbiedingen moeten stoppen! Veel winkels passen de nieuwe wetgeving al toe. Dat is goed nieuws. Het krijgt straks ook de aandacht van de ACM die bij overtreding boetes kan uitdelen.

Gelukkig houden wij met Black Friday in de gaten welke aanbiedingen wél goed zijn. We verzamelen straks alle beste deals op onze Black Friday pagina.