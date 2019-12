Vereniging van Eigenaars moet sparen

Verbetering functioneren VvE's

Veel VvE's sparen nu te weinig voor het reservefonds of zelfs helemaal niet. Bestuurders van deze vve’s kunnen eventueel aansprakelijk worden gesteld bij bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. De Wet 'verbetering functioneren VvE's' geeft VvE's vanaf 1 januari 2018 de volgende 3 mogelijkheden:

1. Meerjarig onderhoudsplan

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een meerjarig onderhoudsplan (kortweg MJOP). Hierin staat gedetailleerd beschreven welke werkzaamheden moeten plaatsvinden gedurende minimaal de komende 10 jaar en wanneer en wat de geschatte kosten van deze werkzaamheden zijn. De VvE weet zo hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen.

2. Minimaal 0,5% van de herbouwwaarde

Is er geen MJOP aanwezig, dan moet de VvE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde staat op het polisblad van de gemeenschappelijke opstalverzekering.

3. Géén reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten geen geld in een reservefonds te storten als aan 1 van onderstaande voorwaarden is voldaan:

Minimaal 80% van de eigenaren gaat hiermee akkoord. De individuele eigenaars moeten de kosten voor onderhoud dan direct beschikbaar hebben. Zij moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.

De bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE. De bank belooft daarmee onderhoudskosten aan de VvE te betalen die de individuele eigenaar op dat moment niet kan betalen. Deze kosten moeten uiteraard later worden terugbetaald aan de bank.

Gemeente kan verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Geld lenen door VvE's

De nieuwe wet bepaalt ook dat VvE’s voortaan geld kunnen lenen. Dit kan bij onder meer het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE's verstrekken. De rente is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een eigenaar van een appartement is alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van de lening. Wie zijn appartement verkoopt, moet dit bij de notaris opgeven. Zo gaan de schuld en aansprakelijkheid voor zijn deel van de VvE lening over naar de nieuwe eigenaar.

Geen VvE? Activeer deze!

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijke delen van een appartementsgebouw, zoals doorgaans de hele buitenkant (dak, gevel) en bijvoorbeeld ook de hal en de lift. Elk appartementencomplex is wettelijk verplicht een VvE te hebben die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het maakt niet uit of het gebouw 2 of 200 zelfstandige wooneenheden bevat.

Handhaving hapert

Toch heeft lang niet elk appartementencomplex een actieve VvE. In Den Haag, de stad met de meeste appartementencomplexen, hebben 4000 van de 20.000 complexen geen actieve VvE. Er wordt dus niet streng gehandhaafd.

Hulp bij activeren

Inwoners van Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben het iets makkelijker dan de rest van Nederland. Deze gemeenten hebben instanties die inwoners hulp bieden bij het activeren van de VvE. De websites van deze instanties bevatten veel openbare informatie waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Op de websites van de instanties in Den Haag en Rotterdam staan zelfs een stappenplan en voorbeelden van een uitnodiging voor een VvE'vergadering, agenda, presentielijst, notulen en een volmacht.

Uitnodiging en agenda

Wil je een VvE activeren? Ga dan eerst na wie de eigenaren van de appartementen zijn. Het kan zijn dat de buren hun woning huren van een derde. Stuur de eigenaren een uitnodiging en een agenda met de punten die je wilt bespreken. Zonder een agenda is de vergadering niet rechtsgeldig. Plan een tweede vergadering als er niet genoeg leden komen opdagen. Dit zijn de belangrijkste punten om te bespreken:

activeren van de VvE: inschrijving bij de Kamer van Koophandel

bankrekening openen (let op: dit kan niet bij elke bank)

benoemen van bestuurder en voorzitter

verzekeren van de appartementen

sparen voor onderhoud (zie hierboven)

financiën

Maak een verslag van de vergadering met daarin de besluiten en actiepunten. Na al deze stappen is de vve actief.

