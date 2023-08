Worx robotmaaiers getest

Wij hebben de Worx robotmaaiers aan een pittige test onderworpen in een lab. We hebben ze stuk voor stuk door verschillende soorten gras laten gaan. Van een prima gazonnetje tot nat gras en een helling. We hebben in alle situaties hun prestaties nauwlettend gevolgd.

Benieuwd naar de resultaten? Ontdek ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap welke Worx robotmaaier de beste is en jou het werk uit handen kan nemen.

Worx robotmaaier kopen

Klaar om je gazon onder handen te laten nemen door een automatische maaihulp? Meet dan eerst de oppervlakte op. De maairobot moet namelijk wel geschikt zijn voor minstens de oppervlakte van jouw grasveld.

Worx heeft wat heel verschillende modellen in de Landroid-serie. De een is beter dan de ander. Daarom is het belangrijk om naar de testresultaten te kijken. De Worx Landroid-robotmaaiers werken met een app en je kunt ze op verschillende manieren verbinden.

Worx robotmaaiers vergelijken

Voordat je de Worx Landroid bij een aanbieding meteen aanschaft, is het goed om hem eerst te vergelijken. Onze vergelijker maakt het je makkelijk om te zien welke Worx robotgrasmaaier het best bij jou en je gazon past. Vergelijk ze op maaioppervlak, oplaadtijd en andere opties. Dan kun jij binnenkort achterover leunen terwijl je Works grasmaaier je gazon kort houdt.