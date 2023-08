Gardena robotmaaiers getest

Gardena is een bekend merk in de tuinwereld. Daarom hebben we meerdere modellen maairobots van Gardena getest. Alle robotgrasmaaiers testen we op meerdere eigenschappen. Allereerst bekijken we hoe goed hij zelfstandig maait. Dus of hij geen plekken overslaat en je grasveld netjes achterlaat. Daarnaast kijken we ook naar het gebruiksgemak, de veiligheid en degelijkheid.

Gardena robotmaaier kopen

Wanneer je een Gardena maairobot gaat kopen, kies er dan een die past bij de grootte van je gazon. Hetzelfde model heeft vaak een uitvoering voor verschillende gazongroottes, zoals 250 m², 500 m², 750 m² en 1000 m². Kies het model dat ten minste de oppervlakte van je gazon kan maaien.

De robotgrasmaaiers werken smart met een app. Kijk in de vergelijker bij de testresultaten of de app ook goed en handig werkt.

Via de webshop van Gardena kun je allerlei extra's bestellen. Bijvoorbeeld een garage voor de robotmaaier, of vervangende messen en accessoires voor onderhoud en reiniging.

Gardena robotmaaiers vergelijken

In onze vergelijker kun je de verschillende modellen automatische grasmaaiers van Gardena met elkaar vergelijken. Dit doe je natuurlijk op specificaties en prijs. Maar je wilt ook weten welke robotgrasmaaier het beste is. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo weet je dat je goed zit als je de Gardena robotmaaier van je keuze in de aanbieding ziet.