Archief grasmaaier

4 juni 2026
Eén accu voor alle apparaten
Gereedschap met een accu is populair. En steeds vaker kun je de accu ook gebruiken voor ander gereedschap. Dat heet een accuplatform. Waar moet je op letten als je accugereedschap gaat kopen?
Gereedschap met een accu is populair. En steeds vaker kun je de accu ook gebruiken voor ander gereedschap. Dat heet een accuplatform. Waar moet je op letten als je accugereedschap gaat kopen?
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