Betalen mislukt

Twijfel je of je betaling is gelukt? Check eerst je bankrekening. Is het bedrag niet van je rekening geschreven? Neem dan contact op met de Klantenservice .

Misschien heb je geen bevestiging gekregen bij betalen met iDEAL, of liep de betaling vast. Bekijk voor de zekerheid je bankrekening en controleer of de iDEAL betaling toch is verwerkt. Is deze verwerkt, dan is er niets aan de hand.

Is het bedrag nog niet van je rekening geschreven? Probeer opnieuw te betalen of neem contact op met de Klantenservice.