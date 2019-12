Factuur

Je facturen bekijk je eenvoudig online en print je via Mijn facturen in 'Mijn Consumentenbond'. Wij incasseren je factuur elke maand rond de 25e. Betaal je per jaar, dan sturen wij de factuur 1 werkdag na de ingangsdatum van je abonnement. Lees meer over je factuur.

Betaalmethoden

Je kunt bij ons betalen via automatische incasso, iDeal of je kunt zelf geld overnmaken naar ons rekeningnummer. Je eigen IBAN-nummer (rekeningnummer) wijzig je via Mijn gegevens.

Lees meer over de verschillende betaalmethoden.

Automatische incasso aanmaken of aanpassen

Je kunt snel en eenvoudig een machtiging voor automatische incasso afgeven met het machtigingsformulier. Wil je een machtiging aanpassen? Neem dan contact op met de Klantenservice.

Problemen met betalen

Twijfel je of je betaling is gelukt? Check eerst je bankrekening. Is het bedrag niet van je rekening geschreven? Neem dan contact op met de Klantenservice.

Heb je een betaalherinnering ontvangen? Lees meer over herinnering ontvangen.

Heb je een aanmanging ontvangen? Lees meer over aanmaning ontvangen.