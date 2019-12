Met een inlogaccount praat je mee in onze Community en kun je boeken en tijdschriften bestellen in onze webshop. Je hoeft geen lid te zijn om een inlogaccount aan te maken. Ben je wel lid van de Consumentenbond en heb je een online abonnement? Dan heb je een inlogaccount nodig om de testresultaten te bekijken.

Inlogaccount aanmaken

Je hoeft geen lid te zijn om een inlogaccount aan te maken. Ben je wel lid van de Consumentenbond en heb je een online abonnement? Dan heb je een inlogaccount nodig om de testresultaten te bekijken. Een inlogaccount aanmaken is heel eenvoudig.

Gegevens aanpassen

Log in en ga naar Mijn gegevens om je inloggegevens aan te passen. Om je profiel aan te passen ga je naar Mijn online profiel

Inloggen

Rechts bovenin op onze website vind je de knop 'Inloggen'. Inloggen doe je met je e-mailadres en wachtwoord. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Tip: vink de optie 'Ingelogd blijven' aan, zo blijf je altijd ingelogd als je onze website bezo

Problemen met inloggen

Soms lukt inloggen niet. Kijk dan eens of je probleem staat op de pagina problemen met inloggen.

Wachtwoord vergeten of wijzigen

Via wachtwoord vergeten vraag je een nieuw wachtwoord aan. Je wachtwoord wijzig je via Mijn gegevens in Mijn Consumentenbond.