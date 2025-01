Wie kan nu beter beoordelen hoe goed een shampoo is dan specialisten die elke dag met haar werken: echte kappers? Onze testkappers waren tevreden over hoe goed doorkamhaar en soepel het haar is na het wassen, bij álle geteste shampoos.

Maar niet alleen kappers zijn experts op het gebied van shampoo. De gewone consument is dat natuurlijk ook. Iedereen wast het haar regelmatig en kan daarom prima een oordeel vellen over welke shampoo fijn is en welke niet. Ons testpanel van consumenten is iets kritischer, maar ook zij geven geen onvoldoendes.