Nu boeken, nu vertrekken

Gepubliceerd op:12 februari 2016
Songkran, het waterfeest waarbij de Thai elkaar op alle mogelijke manieren een nat pak bezorgen, is hét Thaise feest bij uitstek. Het eigenlijke feest is van 13 tot 15 april, maar in de praktijk wordt Songkran een hele week gevierd. Bangkok is een prima locatie om het feest mee te maken of te bekijken. En natuurlijk kun je ook shoppen in de koele winkelcentra, genieten van het heerlijke Thaise eten, massages en de tempels. Er is een groot aanbod van vluchten, vooral met overstap. Dat is wat omslachtiger, maar vaak wel zo voordelig, en daarom de moeite waard.
|Maatschappij
|Overstap
|Prijs
|Eva
|geen
|€592
|China Airlines
|geen
|€640
|KLM
|geen
|€774
|Qatar Airways
|Doha
|€501
|Jet Airways
|Bombay
|€504
|Royal Jordanian
|Amman
|€546
Prijs retourvlucht van 8 t/m 16 april 2016.
Onderzocht op 20 januari 2016. Prijzen kunnen afwijken.
De vlucht is prijzig, vanaf zo'n €750. Maar eenmaal in Kaapstad is het leven spotgoedkoop, zoals te zien in de wereldwijde prijspeiling van de Britse Post. Voor een kop koffie betaal je er €1,18 en ook voor een biertje nog geen €1,20. En ondanks de snelgroeiende en veelgeprezen restaurantscene eet je er met z'n tweeën een driegangendiner voor €30 per persoon inclusief een fles wijn. Bovendien is het er nu zomer: warm weer met een verkoelende bries en zo'n 25 graden. De ideale last-minute!
|Maatschappij
|Overstap
|Prijs
|KLM
|geen
|€1208
|KLM
|Johannesburg
|€884
|Emirates
|Dubai
|€745
|Turkish Airlines
|Istanboel
|€801
|Qatar Airways
|Doha
|€1185
|South African Airways
|Londen & Johannesburg
|€850
|Qatar Airways
|Doha & Johannesburg
|€770
|Etihad Airways
|Abu Dhabi & Johannesburg
|€778
Retourvlucht Amsterdam - Kaapstad van 25 februari t/m 10 maart 2016
Onderzocht op 8 februari 2016. Prijzen kunnen afwijken.
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