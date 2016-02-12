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Nu boeken, nu vertrekken

De tweemaandelijkse rubriek van de Reisgids. Reisexpert Kees Verplanke tipt je verrassende bestemmingen. In deze editie: hét waterfeest van Bangkok en zomer in Kaapstad

Gepubliceerd op:12 februari 2016

Songkran

Nu boeken: Bangkok

Songkran, het waterfeest waarbij de Thai elkaar op alle mogelijke manieren een nat pak bezorgen, is hét Thaise feest bij uitstek. Het eigenlijke feest is van 13 tot 15 april, maar in de praktijk wordt Songkran een hele week gevierd. Bangkok is een prima locatie om het feest mee te maken of te bekijken. En natuurlijk kun je ook shoppen in de koele winkelcentra, genieten van het heerlijke Thaise eten, massages en de tempels. Er is een groot aanbod van vluchten, vooral met overstap. Dat is wat omslachtiger, maar vaak wel zo voordelig, en daarom de moeite waard.

 Maatschappij  Overstap  Prijs
 Eva  geen  €592
 China Airlines  geen  €640
 KLM  geen  €774
 Qatar Airways  Doha  €501
 Jet Airways  Bombay  €504
 Royal Jordanian  Amman  €546

Prijs retourvlucht van 8 t/m 16 april 2016.
Onderzocht op 20 januari 2016. Prijzen kunnen afwijken.


Kaapstad

 

Nu vertrekken: Kaapstad

De vlucht is prijzig, vanaf zo'n €750. Maar eenmaal in Kaapstad is het leven spotgoedkoop, zoals te zien in de wereldwijde prijspeiling van de Britse Post. Voor een kop koffie betaal je er €1,18 en ook voor een biertje nog geen €1,20. En ondanks de snelgroeiende en veelgeprezen restaurantscene eet je er met z'n tweeën een driegangendiner voor €30 per persoon inclusief een fles wijn. Bovendien is het er nu zomer: warm weer met een verkoelende bries en zo'n 25 graden. De ideale last-minute!

 Maatschappij  Overstap  Prijs
 KLM  geen  €1208 
 KLM  Johannesburg  €884
 Emirates  Dubai  €745
 Turkish Airlines  Istanboel  €801
 Qatar Airways  Doha  €1185
 South African Airways  Londen & Johannesburg  €850
 Qatar Airways  Doha & Johannesburg  €770
 Etihad Airways  Abu Dhabi & Johannesburg  €778

Retourvlucht Amsterdam - Kaapstad van 25 februari t/m 10 maart 2016
Onderzocht op 8 februari 2016. Prijzen kunnen afwijken.

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