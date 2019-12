Nu boeken, nu vertrekken

Nu boeken: Bangkok

Songkran, het waterfeest waarbij de Thai elkaar op alle mogelijke manieren een nat pak bezorgen, is hét Thaise feest bij uitstek. Het eigenlijke feest is van 13 tot 15 april, maar in de praktijk wordt Songkran een hele week gevierd. Bangkok is een prima locatie om het feest mee te maken of te bekijken. En natuurlijk kun je ook shoppen in de koele winkelcentra, genieten van het heerlijke Thaise eten, massages en de tempels. Er is een groot aanbod van vluchten, vooral met overstap. Dat is wat omslachtiger, maar vaak wel zo voordelig, en daarom de moeite waard.

Maatschappij Overstap Prijs Eva geen €592 China Airlines geen €640 KLM geen €774 Qatar Airways Doha €501 Jet Airways Bombay €504 Royal Jordanian Amman €546

Prijs retourvlucht van 8 t/m 16 april 2016.

Nu vertrekken: Kaapstad

De vlucht is prijzig, vanaf zo'n €750. Maar eenmaal in Kaapstad is het leven spotgoedkoop, zoals te zien in de wereldwijde prijspeiling van de Britse Post. Voor een kop koffie betaal je er €1,18 en ook voor een biertje nog geen €1,20. En ondanks de snelgroeiende en veelgeprezen restaurantscene eet je er met z'n tweeën een driegangendiner voor €30 per persoon inclusief een fles wijn. Bovendien is het er nu zomer: warm weer met een verkoelende bries en zo'n 25 graden. De ideale last-minute!

Maatschappij Overstap Prijs KLM geen €1208 KLM Johannesburg €884 Emirates Dubai €745 Turkish Airlines Istanboel €801 Qatar Airways Doha €1185 South African Airways Londen & Johannesburg €850 Qatar Airways Doha & Johannesburg €770 Etihad Airways Abu Dhabi & Johannesburg €778

Retourvlucht Amsterdam - Kaapstad van 25 februari t/m 10 maart 2016

Onderzocht op 8 februari 2016. Prijzen kunnen afwijken.



