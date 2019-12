Vraag van de maand: reisrisico's en reisadvies

Hoe weet ik of mijn vakantiebestemming veilig is?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen voor de hele wereld, van Afghanistan tot Zwitserland. Die (negatieve) adviezen gaan vooral over onlusten, terrorisme en criminaliteit. Maar ook over bijvoorbeeld gezondheidsrisico's, het seizoen waarin orkanen voorkomen en de risico's van drugsgebruik. Op de website van de Rijksoverheid vind je de laatste ontwikkelingen. Bekijk deze voor je vertrekt naar de vakantiebestemming.

Het ministerie hanteert verschillende niveaus van dreiging, variërend van 'geen bijzondere veiligheidsrisico's' tot 'niet reizen'. Ook reisorganisaties, de ANVR en het Calamiteitenfonds geven informatie wanneer zich een (dreigende) calamiteit voordoet.

Wie bepaalt of je veilig op vakantie kunt?

Uiteindelijk bepaalt iedereen dat zelf. Veiligheid is een subjectief begrip en een reisorganisatie kan niemand dwingen om op reis te gaan als diegene dat niet veilig vindt. Aan de andere kant kan ook een reisorganisatie besluiten dat het niet veilig is om een reis te laten doorgaan, zelfs als er reizigers zijn die wél willen gaan. Het dilemma voor reizigers is dat zelf annuleren veel geld kan kosten. Het dilemma voor de reisorganisator is dat hij aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen wanneer er iets gebeurt.

