Aanslag Istanbul geen reden kosteloze annulering

De aanslag houdt de gemoederen flink bezig. Alhoewel het begrijpelijk is dat reizigers hun Turkijereis nu liever afzeggen, is het geen gegronde reden om een beroep te doen op de annuleringsverzekering. Mogelijk gaan reisorganisaties er nu wel wat soepeler mee om, gezien de situatie, maar daar kun je ze niet op vastpinnen. Aegon bijvoorbeeld heeft ons laten weten dat zij een aanslag voldoende vinden om een beroep te doen op de annuleringsdekking van de doorlopende reisverzekering.

Je kunt de reisorganisatie ook vragen of je de reis kunt wijzigen naar een andere bestemming. Houd er rekening mee dat je de extra kosten dan zelf moet betalen.

Geen negatief reisadvies

De Rijksoverheid heeft het reisadvies naar Turkije wel aangescherpt, maar geeft geen negatief reisadvies af. Er geldt op dit moment wel een verhoogde kans op terroristische aanslagen. Reizigers wordt daarom geadviseerd voorzichtig te zijn. Het ministerie van Buitenlandse zaken raadt reizigers wel af naar het grensgebied met Syrië te gaan.

Zolang de reisaanbieder een reis overeenkomstig de boeking kan uitvoeren, kun je niet kosteloos annuleren.