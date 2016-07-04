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Let op annuleringskosten

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Sinds april dit jaar zijn reisorganisaties geheel vrij in het bepalen van annuleringskosten. 
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:4 juli 2016

reisverzekering-annulering

De reisorganisatie moet wel vooraf de kosten voor annuleren bekend maken. Let daar dus op. Bij losse vliegtickets krijg je bij een annulering vaak helemaal niets terug, bij vakantiehuisjes vliegen de annuleringskosten alle kanten op. Vakantieparken Center Parcs en Landal GreenParks houden bijvoorbeeld de volledige huursom als je binnen 4 weken voor vertrek annuleert, concurrent Roompot doet dit alleen bij afzegging op de dag van aankomst.
 

Dekkingen ingeperkt

Als de kosten worden opgeschroefd, is een annuleringsdekking bij prijzige reizen nog belangrijker. Maar de eerste wijzigingen in de voorwaarden zijn al gesignaleerd. Zo paste Allianz Global Assistance recent zijn kortlopende reis- en annuleringsverzekering aan met inperking van de annuleringsvergoedingen. Alleen bij de uitgebreidere varianten is er nog recht op vergoeding van de volledige reissom. Daarnaast bracht de reisverzekeraar wijzigingen aan in zijn werelddekking, in verband met de voorgenomen wetswijzigingen voor de basiszorgverzekeringen. De Consumentenbond houdt de ontwikkelingen in de gaten.

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