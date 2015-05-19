Vliegticket wijzigen pakt prijzig uit

Als je een vlucht vanwege een onverwachte ziekenhuisopname of verbroken relatie moet annuleren, hoef je niet te rekenen op veel flexibiliteit van de vliegmaatschappij. Bij annulering krijg je je geld vaak niet terug en is een ticket overdragen aan iemand onmogelijk. Van 5 bekende luchtvaartmaatschappijen Arkefly, easyJet, KLM, Ryanair en Transavia staan alleen de laatste 2 ticketoverdracht toe.

Bij Ryanair heeft dit vanwege de kosten van €110 tot €160 soms weinig zin. Bij easyJet kan annuleren wel altijd, voor €36. Vliegmaatschappijen zijn soms wel bereid geld terug te geven bij plotselinge ernstige ziekte of overlijden van de reiziger.

De Consumentenbond vindt dat een vliegticket altijd overdraagbaar zou moeten zijn, zonder woekerkosten. BEUC, de Europese consumentenorganisatie, lobbyt al een tijdje bij de Europese Unie om dat voor elkaar te krijgen. Sluit een annuleringsverzekering af om niet al je geld kwijt te zijn bij het voortijdig afbreken of annuleren van je vakantie.

Prijzige wijzigingen

Ook een klein foutje corrigeren op een vliegticket kan prijzig uitpakken. Dit varieert van een paar tientjes tot €160 bij Ryanair voor een telefonische naamswijziging. Daarnaast betaal je bij als het ticket duurder is geworden, is de prijs gezakt dan krijg je geen geld terug. Kleine foutjes, zoals geslacht en naam, zijn overigens vaak nog wel te corrigeren tot 24 uur na de boeking.

Het volledige artikel vind je in de Geldgids van juni (pdf).