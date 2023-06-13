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Waarschuwing: koop geen therapeutische schommel

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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor zogenoemde 'therapeutische schommels'. Ze zijn onveilig omdat het kind dat erin ligt zichzelf kan verwurgen. Het mag niet meer worden verkocht en de reeds verkochte moeten worden teruggeroepen.
Lauri ten Grotenhuis_S

Lauri ten Grotenhuis   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:13 juni 2023

therapeutische-schommels met icoon

‘Dat is leuk voor Saartje: een grote schommellus voor in huis!’ Het idee achter de zogenoemde therapeutische schommel lijkt leuk, maar we raden de aankoop toch sterk af. De NVWA waarschuwt voor mogelijke verwurging!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de therapeutische schommel onderzocht naar aanleiding van de dood van een kind. Hij kwam om het leven omdat het doek van de schommel om zijn nek gedraaid zat. Kinderen kunnen tijdens het spelen met hun hoofd verstrikt raken in het flexibele materiaal en buiten bewustzijn raken.

Er zijn ook soortgelijke ongelukken in het buitenland gebeurd. Daarom heeft de NVWA besloten te verbieden dat dit onveilige product mag worden verkocht. De online verkopers is opgedragen het product terug te roepen bij consumenten. Mocht u geen mail hebben ontvangen van de aanbieder, onderneem dan zelf actie.

 

 

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