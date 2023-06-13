‘Dat is leuk voor Saartje: een grote schommellus voor in huis!’ Het idee achter de zogenoemde therapeutische schommel lijkt leuk, maar we raden de aankoop toch sterk af. De NVWA waarschuwt voor mogelijke verwurging!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de therapeutische schommel onderzocht naar aanleiding van de dood van een kind. Hij kwam om het leven omdat het doek van de schommel om zijn nek gedraaid zat. Kinderen kunnen tijdens het spelen met hun hoofd verstrikt raken in het flexibele materiaal en buiten bewustzijn raken.

Er zijn ook soortgelijke ongelukken in het buitenland gebeurd. Daarom heeft de NVWA besloten te verbieden dat dit onveilige product mag worden verkocht. De online verkopers is opgedragen het product terug te roepen bij consumenten. Mocht u geen mail hebben ontvangen van de aanbieder, onderneem dan zelf actie.