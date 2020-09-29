Prijspeiling groente en fruit

Ferry Ploeg PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:29 september 2020
De verschillen zijn groot en 1 supermarkt is gemiddeld met afstand de goedkoopste.
Bij 2 supermarkten zijn de A-merken goedkoop, maar groente en fruit een stuk duurder.
Het aanbod verschilt enorm. Bij 1 supermarkt vonden wij ruim 50 biologische varianten en bij een andere supermarkt slechts 5.
De prijsverschillen voor groente en fruit zijn groot. De goedkoopste supermarkt is 16% goedkoper dan gemiddeld. En de duurste supermarkt is 18% duurder dan gemiddeld. De als goedkope bekend staande supermarkten zijn...