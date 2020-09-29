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Prijspeiling groente en fruit

Test
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We peilden de prijzen van 112 groente en fruitartikelen en bekeken het biologische aanbod van 15 supermarktketens. Bij welke supermarkt zijn groente en fruit het goedkoopst? En waar heb je de meeste keuze als je biologisch wilt kopen?
ferry ploeg

Ferry Ploeg   PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:29 september 2020

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Fruit en groente prijzen supermarkt

Wat opvalt in het prijzenonderzoek van groente en fruit in de supermarkt

  1. 1
    Goedkoopste supermarkt voor groente en fruit

    De verschillen zijn groot en 1 supermarkt is gemiddeld met afstand de goedkoopste.

  2. 2
    Goedkope A-merken, groente en fruit zijn duur

    Bij 2 supermarkten zijn de A-merken goedkoop, maar groente en fruit een stuk duurder.

  3. 3
    Meeste keuze in biologische groente en fruit

    Het aanbod verschilt enorm. Bij 1 supermarkt vonden wij ruim 50 biologische varianten en bij een andere supermarkt slechts 5.

Deze supermarkten hebben we onderzocht:

Albert Heijn Jumbo
Aldi Lidl
Coop Picnic
Deen Plus
Deka Poiesz
Dirk Spar
Hoogvliet Vomar
Jan Linders  

De prijsverschillen voor groente en fruit zijn groot. De goedkoopste supermarkt is 16% goedkoper dan gemiddeld. En de duurste supermarkt is 18% duurder dan gemiddeld. De als goedkope bekend staande supermarkten zijn...

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