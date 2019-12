Prijspeiling supermarkten 2019

Wij hebben de prijzen vergeleken van de 15 grootste supermarkten van Nederland. We keken daarbij naar 150 A-merken en 120 huismerken. We zien dat het prijsverschil tussen A-merken en huismerken is gegroeid naar ruim 40%. Vorig jaar was het verschil nog 36% en in 2015 was het verschil 31%.

Huismerk versus A-merk

Er zijn veel huismerken. Zo heeft Jumbo het Jumbo-huismerk en Plus het Plus-huismerk. Albert Heijn heeft naast het AH-huismerk ook het budgethuismerk AH Basic. Het budgethuismerk hebben wij niet in de vergelijking opgenomen tenzij er geen 'gewoon' huismerk was.

Sommige huismerken zijn bij meerdere winkels verkrijgbaar, zoals G’woon bij onder andere Coop, Deen en Hoogvliet en het merk 1 de Beste is verkrijgbaar bij Dirk en Dekamarkt.

Soms krijgt het huismerk binnen een bepaald assortiment een andere naam. Bijvoorbeeld Sum & Sam voor het oosterse assortiment of Melkan voor het zuivelassortiment.

Verschil in prijs

Voor een kar met 90 A-merken betaalden we dit jaar €177, voor een wagentje met huismerkproducten €105. Dat is ruim 40% goedkoper. Het verschil tussen A-merken en huismerken is daarmee groter geworden. Een jaar geleden was dat nog 36%.

A-merken zijn wel veel vaker in de aanbieding dan huismerken. Voor wie vooral aanbiedingen koopt, zal het verschil dus een stuk kleiner zijn.

Goedkoopste supermarkt

Over het gehele assortiment bestaat er geen goedkoopste supermarkt. Daarom maken we de opsplitsing tussen A-merken en huismerken. A-merken zijn producten zoals bijvoorbeeld Coca-Cola en Douwe Egberts. Huismerken zijn herkenbare productlijnen die qua prijs en kwaliteit gepresenteerd worden als hét alternatief voor een A-merk.

De online supermarkt Picnic en sommige winkels van Hoogvliet en Jumbo hebben de laagste prijzen voor A-merken. Zij zijn gemiddeld 5% goedkoper.

Predicaat Laagste Prijs

Alleen Picnic krijgt het Laagste Prijs-predicaat. Zij hebben een vaste lijn met prijzen en het maakt dus niet uit waar je je boodschappen laat bezorgen. Opmerkelijk is wel dat Picnic voor huismerken juist duurder is dan gemiddeld.

Aldi en Lidl zijn het goedkoopst voor huismerken. Daar ben je gemiddeld 15% minder kwijt. Aanbiedingen zijn niet meegewogen en bij huismerken kan de kwaliteit verschillen.

Prijslijnen

Steeds meer supermarkten hebben verschillende prijslijnen. Dit was al zo bij Jumbo en Hoogvliet, en nu ook bij Plus. Bij Hoogvliet is de verdeling tussen duurdere en goedkopere filialen ongeveer 55% en 45%. Het prijsverschil zit 'm vooral in de huismerken.

Bij Plus wordt de verdeling alleen gemaakt bij huismerken. Het gaat om ongeveer 50 winkels die lagere prijzen hebben (20% van het totaal). Van de Jumbo-filialen hanteert 15% de laagste prijzen, 30% is 'gemiddeld geprijsd' en 55% heeft de hoogste prijzen. Ook bij Jumbo zit het prijsverschil vooral in de A-merken.

Bekijk alle prijslijnen:

Overzicht van de prijsniveaus van Jumbo, Hoogvliet en Plus supermarkten (pdf)

Prijsniveau A-merken

Supermarkt Prijsniveau Picnic - Predicaat Laagste Prijs 5% goedkoper Hoogvliet (prijslijn: laag) 5% goedkoper Jumbo (prijslijn: laag/midden) 5% goedkoper Dirk 4% goedkoper Hoogvliet (prijslijn: hoog) 4% goedkoper Vomar 4% goedkoper Deka 0% Jumbo (prijslijn: hoog) 0% Deen 1% duurder Jan Linders 3% duurder Albert Heijn 4% duurder Coop 4% duurder Plus 4% duurder Poiesz 5% duurder Spar 13% duurder

Peildatum: juni 2019

Prijsniveau huismerken

Supermarkt Prijsniveau Aldi 15% goedkoper Lidl 15% goedkoper Dirk 7% goedkoper Hoogvliet (prijslijn: laag) 7% goedkoper Vomar 7% goedkoper DekaMarkt 2% goedkoper Hoogvliet (prijslijn: hoog) 2% goedkoper Deen 1% goedkoper Jumbo 0% Plus (prijslijn: laag) 1% duurder Picnic 2% duurder Plus (prijslijn: hoog) 5% duurder Albert Heijn 7% duurder Coop 8% duurder Jan Linders 8% duurder Poiesz 13% duurder Spar 15% duurder

Peildatum: juni 2019

Lees ook: