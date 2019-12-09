Test allesreinigers

Elles van Steijn Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 december 2019
Allesreinigers zijn geschikt om vast en vettig vuil mee weg te krijgen. Niet alle reinigers doen dat even goed. De ene reiniger maakt een stuk beter schoon dan de andere.
Goedkope reinigers doen het net zo goed als dure producten. De Beste uit de Test en Beste Koop zijn beide goed. Terwijl de Beste Koop maar liefst 14 keer goedkoper is.
Het is fijn als een schoonmaakmiddel het milieu minder belast. Steeds meer allesreinigers dragen een ecolabel. En er zijn middelen die prima schoonmaken.
Een goede allesreiniger krijgt vlekken weg en is mild van samenstelling. We testen hoe goed ze deze balans weten te vinden. Daarbij letten we op deze punten: