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De beste allesreinigers

Test
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We testen 23 allesreinigers, waaronder 6 sprays. We beoordelen hoe goed ze vlekken wegkrijgen en of ze geen strepen achterlaten.
Elles van Steijn_S

Elles van Steijn   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 december 2019

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Allesreiniger opening v3

Test allesreinigers (prijzen per 1000 liter sop)

Laatste update: 9 december 2019

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test allesreinigers

  1. 1
    Grote verschillen in resultaat

    Allesreinigers zijn geschikt om vast en vettig vuil mee weg te krijgen. Niet alle reinigers doen dat even goed. De ene reiniger maakt een stuk beter schoon dan de andere.

  2. 2
    Goedkoop net zo goed als duur

    Goedkope reinigers doen het net zo goed als dure producten. De Beste uit de Test en Beste Koop zijn beide goed. Terwijl de Beste Koop maar liefst 14 keer goedkoper is.

  3. 3
    Ecologische allesreinigers winnen terrein

    Het is fijn als een schoonmaakmiddel het milieu minder belast. Steeds meer allesreinigers dragen een ecolabel. En er zijn middelen die prima schoonmaken.

     

Conclusie

Een goede allesreiniger krijgt vlekken weg en is mild van samenstelling. We testen hoe goed ze deze balans weten te vinden. Daarbij letten we op deze punten: 

  • Schoonmaken
  • Strepen achterlaten
  • Materiaal aantasten
  • Makkelijk in gebruik

 

 

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