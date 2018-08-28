Test koksmessen

Bart Lucassen Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:28 augustus 2018
Een koksmes vooral scherp zijn. Snijden met een scherp mes gaat sneller en gemakkelijker en kost minder kracht. Zelfs het scherpste koksmes wordt op termijn bot. Maar niet elk mes even snel.
Hoe scherp een koksmes is, en vooral blijft, wordt bepaald door het materiaal. Achttien van de 20 koksmessen uit de deze test zijn gemaakt van roestvrij staal. Bij die messen bepaalt de hardheid van het staal hoe scherp een mes blijft. In principe geldt: hoe harder hoe beter. En dat blijkt ook uit onze test. Het koksmes gemaakt van het hardste staal bleef het langst scherp, en dat van het zachtste staal werd het snelst bot.
Keramische messen zijn scherp, blijven scherp, en zijn immuun voor roest. Maar ze zijn ook broos en moeilijk te slijpen als ze eenmaal bot zijn.
Ons advies is: koop, in plaats van om de paar jaar een goedkoop koksmes, eens een goed koksmes en onderhoud dat goed.
Met deze tips verleng je de levensduur van je koksmes: