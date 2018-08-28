Test koksmessen

Hoe scherp een koksmes is, en vooral blijft, wordt bepaald door het materiaal. Achttien van de 20 koksmessen uit de deze test zijn gemaakt van roestvrij staal. Bij die messen bepaalt de hardheid van het staal hoe scherp een mes blijft. In principe geldt: hoe harder hoe beter. En dat blijkt ook uit onze test. Het koksmes gemaakt van het hardste staal bleef het langst scherp, en dat van het zachtste staal werd het snelst bot.

Keramische messen zijn scherp, blijven scherp, en zijn immuun voor roest. Maar ze zijn ook broos en moeilijk te slijpen als ze eenmaal bot zijn.