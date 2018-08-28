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De Beste koksmessen

Test
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Als je echt een beetje serieus wil koken heb je een goed koksmes nodig. Het liefst een die de rest van je leven mee gaat. Wij kochten 20 'standaard' koksmessen met een lemmet van ongeveer 20 cm en een prijs onder de €200. En onderwierpen ze aan een uitgebreide test. 
Bart Lucassen_S

Bart Lucassen   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:28 augustus 2018

Let op!
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Wat opvalt in de test koksmessen

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    Goed koksmes is een scherp koksmes

    Een koksmes vooral scherp zijn. Snijden met een scherp mes gaat sneller en gemakkelijker en kost minder kracht. Zelfs het scherpste koksmes wordt op termijn bot. Maar niet elk mes even snel.

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    Staal of keramiek koksmes?

    Hoe scherp een koksmes is, en vooral blijft, wordt bepaald door het materiaal. Achttien van de 20 koksmessen uit de deze test zijn gemaakt van roestvrij staal. Bij die messen bepaalt de hardheid van het staal hoe scherp een mes blijft. In principe geldt: hoe harder hoe beter. En dat blijkt ook uit onze test. Het koksmes gemaakt van het hardste staal bleef het langst scherp, en dat van het zachtste staal werd het snelst bot.

    Keramische messen zijn scherp, blijven scherp, en zijn immuun voor roest. Maar ze zijn ook broos en moeilijk te slijpen als ze eenmaal bot zijn. 

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    Een mes voor het leven

    Ons advies is: koop, in plaats van om de paar jaar een goedkoop koksmes, eens een goed koksmes en onderhoud dat goed.

    Met deze tips verleng je de levensduur van je koksmes:

    • Niet in de vaatwasser
    • Gebruik een houten snijplank
    • Laat je mes slijpen
    • Berg hem veilig op

Conclusie

  • Duurdere koksmessen zijn duidelijk beter zijn dan goedkopere koksmessen. Maar niet alle dure messen zijn goed. Een kwalitatief goed koksmes, dat scherp is, scherper blijft én lang mee gaat, heb je al voor onder de honderd euro.
  • Vind je dat te duur, dan zijn er een aantal goedkopere koksmessen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
  • De hele goedkope koksmessen kun je beter links laten liggen.
  • Koksmessen van keramiek zijn scherp, blijven dat lange tijd, en zijn immuun voor corrosie. Daar staat tegenover dat ze zeer makkelijk kapot vallen. En als ze eenmaal bot zijn, zijn ze moeilijk te slijpen.

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