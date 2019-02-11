Test onkruidbranders

Bart Lucassen Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:11 februari 2019
Je kunt al veel doen om onkruid te voorkomen. Veeg het terras regelmatig. Zo kan onkruid zich minder goed tussen de voegen nestelen. Maar onkruid vindt altijd wel een weg. Onkruid verwijderen met de hand is de goedkoopste en de meest milieuvriendelijke oplossing. Onkruid verwijderen met chemicaliën raden we niet aan. Wat overblijft is energie, of eigenlijk: warmte.
Onkruidbranders gaan een stap verder. De branders uit onze test kunnen met temperaturen tot wel 2000°C het onkruid sneller bestrijden. Maar verwacht geen wonderen. Je zult je terras meerdere keren moeten behandelen, zodat het onkruid langzaam afsterft.
Gasbranders werken veel beter dan elektrische onkruidbranders. Elektrische branders bereiken veel lagere temperaturen en de warmte wordt nauwelijks verspreid. Een nadeel is dat gasbranders wel veel energie slurpen.
|Merk & type
|Richtprijs
|Soort
|Gloria Thermoflamm Bio Classic
|€35
|Gas
|Rothenberger Eco dakbrander - onkruidbrander
|€40
|Gas
|CFH PZ4000
|€27
|Gas
|BSI Thermo Kill Trio
|€50
|Elektrisch
|Hozelock 4187
|€45
|Gas
|Hozelock Green Power Evolution
|€69
|Elektrisch
|Powerplus POWXG6601
|€30
|Elektrisch
|Batavia MaxxHeat basic 4 in 1
|€50
|Elektrisch
|Gloria Thermoflamm bio Fix
|€90
|Elektrisch
|Hozelock Ecopower
|€49
|Elektrisch
Een onkruidbrander is een stuk gereedschap waarmee je onkruid op het terras kunt wegbranden. De brander werkt op gas of elektriciteit en produceert warmte. Door de warmte gaat het onkruid dood.
Alle geteste onkruidbranders scoren een 6 of minder, daarom krijgt geen enkele het predicaat Beste uit de Test of Beste Koop.We hebben dus een test zonder winnaars. De elektrische branders werken niet fijn en de gasbranders slurpen energie.