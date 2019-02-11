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De beste onkruidbranders

Test
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Onkruidbranders worden vaak genoemd als een milieuvriendelijk alternatief voor onkruid bestrijden met gif. Wij testten 10 branders. De uitkomst: verwacht geen wonderen, en de branders die het goed doen verbruiken wel erg veel energie.
Bart Lucassen_S

Bart Lucassen   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:11 februari 2019

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onkruid-tussen-tegel

Wat opvalt in de test onkruidbranders

  1. 1
    Hoe bestrijd je onkruid?

    Je kunt al veel doen om onkruid te voorkomen. Veeg het terras regelmatig. Zo kan onkruid zich minder goed tussen de voegen nestelen. Maar onkruid vindt altijd wel een weg. Onkruid verwijderen met de hand is de goedkoopste en de meest milieuvriendelijke oplossing. Onkruid verwijderen met chemicaliën raden we niet aan. Wat overblijft is energie, of eigenlijk: warmte.

  2. 2
    Onkruidbranders: verwacht geen wonderen

    Onkruidbranders gaan een stap verder. De branders uit onze test kunnen met temperaturen tot wel 2000°C het onkruid sneller bestrijden. Maar verwacht geen wonderen. Je zult je terras meerdere keren moeten behandelen, zodat het onkruid langzaam afsterft.

  3. 3
    Gas beter dan elektrisch?

    Gasbranders werken veel beter dan elektrische onkruidbranders. Elektrische branders bereiken veel lagere temperaturen en de warmte wordt nauwelijks verspreid. Een nadeel is dat gasbranders wel veel energie slurpen.

Welke onkruidbranders hebben we getest?

Merk & type   Richtprijs   Soort
Gloria Thermoflamm Bio Classic   €35   Gas
Rothenberger Eco dakbrander - onkruidbrander   €40   Gas
CFH PZ4000   €27   Gas
BSI Thermo Kill Trio   €50   Elektrisch
Hozelock 4187   €45   Gas
Hozelock Green Power Evolution   €69   Elektrisch
Powerplus POWXG6601   €30   Elektrisch
Batavia MaxxHeat basic 4 in 1   €50   Elektrisch
Gloria Thermoflamm bio Fix   €90   Elektrisch
Hozelock Ecopower   €49   Elektrisch

Conclusie

Een onkruidbrander is een stuk gereedschap waarmee je onkruid op het terras kunt wegbranden. De brander werkt op gas of elektriciteit en produceert warmte. Door de warmte gaat het onkruid dood.

Alle geteste onkruidbranders scoren een 6 of minder, daarom krijgt geen enkele het predicaat Beste uit de Test of Beste Koop.We hebben dus een test zonder winnaars. De elektrische branders werken niet fijn en de gasbranders slurpen energie.

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