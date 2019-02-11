Test onkruidbranders

Een onkruidbrander is een stuk gereedschap waarmee je onkruid op het terras kunt wegbranden. De brander werkt op gas of elektriciteit en produceert warmte. Door de warmte gaat het onkruid dood.

Alle geteste onkruidbranders scoren een 6 of minder, daarom krijgt geen enkele het predicaat Beste uit de Test of Beste Koop.We hebben dus een test zonder winnaars. De elektrische branders werken niet fijn en de gasbranders slurpen energie.