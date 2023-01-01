Nieuw rekeningnummer Consumentenbond
De Consumentenbond is overgestapt van ABN AMRO naar Rabobank. Daardoor is ons bankrekeningnummer veranderd.
Wat moet ik doen?
Als je betaalt via automatische incasso
Dan hoef je niets te doen. Je incasso loopt vanzelf goed door.
Als je zelf geld overmaakt of ons oude nummer hebt opgeslagen
Gebruik voortaan onderstaande rekeningnummer en verwijder het oude rekeningnummer om vergissingen te voorkomen.
IBAN: NL31 RABO 0310 7031 07
Ten name van: Consumentenbond.
Vermeld bij betaling: het factuurnummer.
Vragen?
Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vind je hieronder. Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact op met onze Klantenservice via het contactformulier of bel 070 - 445 45 45.
