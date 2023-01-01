Het beste van 2025
Samen met jou maken we de wereld een beetje eerlijker. Zodat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd wat we in 2025 hebben bereikt? Bekijk opvallende producttests en welke acties wij samen tot een succes maakten.
Dit hebben we samen bereikt
Booking.com voor de rechter gedaagd
Maar liefst 267.000 consumenten meldden zich aan voor de claim tegen Booking.com. Dat waren er zoveel, dat onze website tijdelijk plat lag. Dit steunt ons enorm in de strijd om Booking.com te laten stoppen met onder meer nepkortingen en onvolledige prijzen.
Unilever stopt versneld met vage duurzaamheidsclaims
Ons onderzoek én ons aandringen bij de ACM, zorgde ervoor dat verpakkingen van merken als Calvé, Knorr en Hellmann’s uiterlijk 1 januari al worden aangepast. Veel 'duurzame' claims van de voedselproducent zijn namelijk misleidend en dat is tegen de regels.
1,8 miljoen naar goede doelen voor fouten op de kassabon
Wij onderzoeken jaarlijks kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms een verkeerd bedrag rekenen bij aanbiedingen. De supermarkten doneerden €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor de fouten op de kassabonnen.
Ruim 100.000 mensen gebruiken onze app
Slim kiezen én besparen? Dat doe je met de Consumentenbond-app. Waar je ook bent, je hebt de app altijd bij de hand. Thuis, onderweg of als je in de winkel staat. In de app vind je makkelijk de Beste uit de Test of Beste Koop. Heb jij hem al? Download de app op je telefoon of tablet.
