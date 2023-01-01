icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Het beste van 2025

Samen met jou maken we de wereld een beetje eerlijker. Zodat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd wat we in 2025 hebben bereikt? Bekijk opvallende producttests en welke acties wij samen tot een succes maakten.

Check de hoogtepunten

Meest populaire producten

We testten dit jaar weer meer dan 2000 producten. Waar waren leden in 2025 het meest benieuwd naar? Deze producten waren het populairst en werden het vaakst bekeken:
  • elektrische-fiets

    Elektrische fietsen

  • wasmachine

    Wasmachines

  • tv

    Televisies

  • stofzuiger

    Stofzuigers

  • Action opzetborstel

    Oral B action opzetDe opzetborsteltest bracht veel teweeg en is dit jaar viral gegaan. Het was namelijk niet de duurste opzetborstel die als Beste uit de Test kwam, maar de goedkoopste. Die van de Action. Goede kwaliteit voor een prikkie.

  • AEG Animal stofzuiger

    Stofzuiger BT en DuurzaamheidJullie hielden het huis graag schoon dit jaar, zeker degenen met huisdieren. Het meest populaire product het afgelopen jaar was namelijk opvallend genoeg de AEG Animal stofzuiger.

Bekijk alle tests

Dit hebben we samen bereikt

Bedankt dat je lid bent! Daardoor hebben we dit jaar samen met jou en ruim 400.000 andere leden weer veel bereikt. Dit zijn een paar hoogtepunten om trots op te zijn:
  • Booking.com blijft consumenten misleiden

    Booking.com voor de rechter gedaagd

    Maar liefst 267.000 consumenten meldden zich aan voor de claim tegen Booking.com. Dat waren er zoveel, dat onze website tijdelijk plat lag. Dit steunt ons enorm in de strijd om Booking.com te laten stoppen met onder meer nepkortingen en onvolledige prijzen.

  • Grootschalige greenwashing door Unilever nieuws

    Unilever stopt versneld met vage duurzaamheidsclaims

    Ons onderzoek én ons aandringen bij de ACM, zorgde ervoor dat verpakkingen van merken als Calvé, Knorr en Hellmann’s uiterlijk 1 januari al worden aangepast. Veel 'duurzame' claims van de voedselproducent zijn namelijk misleidend en dat is tegen de regels.

  • Kassabonnen 2024 nieuws

    1,8 miljoen naar goede doelen voor fouten op de kassabon

    Wij onderzoeken jaarlijks kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms een verkeerd bedrag rekenen bij aanbiedingen. De supermarkten doneerden €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor de fouten op de kassabonnen.

Meer successen

Meest populair op social

Ook dit jaar ontdekten we bij onze tests weer onveilige producten voor kinderen. Iedereen wil het beste voor z'n kind. Geen wonder dus dat deze Afraders het meeste losmaakten op sociale media.
  • Social post Traphekjes
  • Social post Campingbedjes
  • Social post Autostoeltjes

De best bekeken video’s

Ruim 100.000 mensen gebruiken onze app

Slim kiezen én besparen? Dat doe je met de Consumentenbond-app. Waar je ook bent, je hebt de app altijd bij de hand. Thuis, onderweg of als je in de winkel staat. In de app vind je makkelijk de Beste uit de Test of Beste Koop. Heb jij hem al? Download de app op je telefoon of tablet.

Download de app
Header-CB-app-met tablet 1200x800px1