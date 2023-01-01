Hoe werkt de Energierekening Beschermer?

De Energierekening Beschermer beschermt je 1 jaar lang bij financiële problemen. Bijvoorbeeld na een ongeval of onvrijwillige werkeloosheid. Omdat zo'n situatie al vervelend genoeg is, helpen we jou met een vangnet. Dan kun jij je concentreren op andere zaken.

De beschermer is een tijdelijke verzekering die je gratis en automatisch krijgt als je een energiecontract afsluit via ons Energiecollectief. Hij gaat in zodra je aanvraag is goedgekeurd. De tijdelijke verzekering is 1 jaar geldig, ook bij een 2- of 3-jarig contract.

Bekijk de voorwaarden en de verzekeringskaart voor meer informatie.