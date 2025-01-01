Het beste van 2022

Samen met consumenten maken wij de wereld een beetje eerlijker. In dit jaaroverzicht zie je welke producten er dit jaar uitsprongen. En, welke je beter niet kunt kopen. Ook laten we zien welke acties wij samen met jou tot een succes hebben gebracht.
Samen met de stichting Take Back Your Privacy hebben we een eerste succes gehaalt in de zaak tegen TikTok. De Nederlandse rechter stelt vast dat zij de claims van de Stichting tegen TikTok mag beoordelen.
Budget Energie gaat alsnog zonnestroom van klanten jaarlijks salderen in plaats van maandelijks. Wij zijn blij met deze draai. En we gaan ervan uit dat Budget Energie mensen met zonnepanelen niet langer uitsluit van hun aanbod.
Reizigers die hun vlucht hebben gemist door de lange rijen op Schiphol, krijgen hun kosten vergoed. Dat is het resultaat van gesprekken tussen de luchthaven, de Consumentenbond en Omroep Max. Met deze regeling is opnieuw een grote groep consumenten geholpen.
Met jouw review kunnen wij onze testen verbeteren. En je helpt anderen om de juiste keuze te maken. Zo maken we samen het leven van consumenten makkelijker en eerlijker.
Ben je gek op koopjes en shop je graag op koopjeshuis.nl? Pas dan op! We kregen in 2022 veel klachten binnen over deze webshop.
Pas op als je koopt op koopjeshuis.nl
In 2022 gingen de energieprijzen door het dak. Deze bespaartip deed het goed onder onze volgers!
Uit onze test blijkt dat 4 zonnebrandmiddelen onvoldoende beschermen. De SPF-bescherming is veel lager dan ze claimen. Jammer, want van een zonnebrandmiddel mag je toch verwachten dat de beschermingsfactor klopt.
Niet alle traphekjes zijn veilig. Traphekjes die niet slagen voor onze veiligheidstests raden we af. Ook in 2022 vonden we een aantal onveilige traphekjes in onze test.
Eerlijk is eerlijk, de Consumentenbond is nergens zonder zijn leden. Hoe meer steun hoe meer eerlijkheid. Steun ons ook, kies het lidmaatschap dat bij je past.