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Het beste van 2022

Samen met consumenten maken wij de wereld een beetje eerlijker. In dit jaaroverzicht zie je welke producten er dit jaar uitsprongen. En, welke je beter niet kunt kopen. Ook laten we zien welke acties wij samen met jou tot een succes hebben gebracht. 

 

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Onze populairste geteste producten

Jullie zochten in 2022 het meeste naar deze producten.

Onze grootste successen

Waar je als individuele consument vaak machteloos staat, kunnen we met elkaar een vuist maken en wél iets bereiken.

Populaire reviews

Het afgelopen jaar...
    • ...schreven onze bezoekers 2174 reviews.
    • ...werden de meeste reviews geschreven over espressomachines (248 reviews).


    Met jouw review kunnen wij onze testen verbeteren. En je helpt anderen om de juiste keuze te maken. Zo maken we samen het leven van consumenten makkelijker en eerlijker. 

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Afraders

Helaas waren er ook dit jaar weer een aantal producten die een dikke onvoldoende hebben gescoord.

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