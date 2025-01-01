Het beste van 2022

Ben je gek op koopjes en shop je graag op koopjeshuis.nl? Pas dan op! We kregen in 2022 veel klachten binnen over deze webshop.

Pas op als je koopt op koopjeshuis.nl

In 2022 gingen de energieprijzen door het dak. Deze bespaartip deed het goed onder onze volgers!

Energie besparen in huis