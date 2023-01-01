Nieuw bankrekeningnummer Consumentenbond

Wat betekent dit voor onze zakelijke klanten?

De Consumentenbond is overgestapt van ABN AMRO naar Rabobank. Wij vragen je om voortaan gebruik te maken van ons nieuwe rekeningnummer bij de Rabobank en dit in je administratie aan te passen. Zo ben je zeker dat je betaling correct en zonder vertraging wordt verwerkt.

Nieuwe gegevens voor betalingen

IBAN: NL58 RABO 0367 2329 60

Ten name van: Consumentenbond

Vermeld bij betaling: het relatienummer en het factuurnummer

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan per e-mail contact op met onze Debiteurenadministratie: handelsdebiteuren@consumentenbond.nl

For English, see below