Prijsalert
- Blijf op de hoogte van prijsdalingen
- Bespaar geld op jouw favoriete producten
- Check direct waar je de laagste prijs kunt krijgen
Hoe werkt het?
Stap 1: Zoek je product
Log in met je account en zoek het product waarvoor je een Prijsalert wilt instellen. Dat kan op de website of in de app van de Consumentenbond.
Stap 2: Activeer de Prijsalert
Klik op de knop 'Prijsalert activeren'. Geef aan vanaf welke prijs je een bericht wilt ontvangen.
Let op: Je kunt niet bij ieder product een Prijsalert instellen.
Stap 3: Ontvang een melding
De Consumentenbond stuurt je een melding per mail zodra de prijs van het product is gedaald tot het bedrag dat jij hebt ingevuld. Of zelfs eronder.