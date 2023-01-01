icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
  • Blijf op de hoogte van prijsdalingen
  • Bespaar geld op jouw favoriete producten
  • Check direct waar je de laagste prijs kunt krijgen
Hoe het werkt

Hoe werkt het?

Met de Prijsalert ontvang je automatisch een mail zodra de prijs van je favoriete product onder een door jou gekozen bedrag komt. Let op: aanmelden voor de Prijsalert kan alleen met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.
  • Laptop Stap 1

    Stap 1: Zoek je product

    Log in met je account en zoek het product waarvoor je een Prijsalert wilt instellen. Dat kan op de website of in de app van de Consumentenbond.

  • Laptop Stap 2

    Stap 2: Activeer de Prijsalert

    Klik op de knop 'Prijsalert activeren'. Geef aan vanaf welke prijs je een bericht wilt ontvangen.
    Let op: Je kunt niet bij ieder product een Prijsalert instellen.

  • Laptop Stap 3

    Stap 3: Ontvang een melding

    De Consumentenbond stuurt je een melding per mail zodra de prijs van het product is gedaald tot het bedrag dat jij hebt ingevuld. Of zelfs eronder.