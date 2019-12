Jaarlijks gooien we per persoon bijna 500 kilo afval weg. Elke dag openen we gemiddeld wel 7 verpakkingen. Gelukkig kan veel afval worden hergebruikt, maar dan moet het wel goed gescheiden worden.

Welk afval kun je scheiden?

De belangrijkste materialen die kunnen worden hergebruikt zijn:

Glas

79% van het verpakkingsglas (potjes en flessen) wordt gescheiden ingezameld. Vuurvast glas, ruiten, kristal en keramiek horen niet in de glasbak omdat ze een andere samenstelling hebben. Glas is oneindig te recyclen. Deksels en kurken mogen in de glasbak. Omspoelen hoeft niet.

Papier

73% van het papier en karton gaat in de papierbak. Het is de belangrijkste grondstof van nieuw papier en karton. Nietjes, paperclips, plakband en vensterenveloppen kunnen ook in de papierbak.

Gft: groente-, fruit- en tuinafval

Ongeveer de helft van het gft-afval wordt gescheiden ingezameld. Hier wordt compost of gas van gemaakt. Ook etensresten, notendoppen en koffie mogen bij het gft. Je kunt gft ook prima zelf composteren en dan als bemesting voor je eigen tuin gebruiken. Fermenteren kan ook, zie onze eerste indruk van een geurloze fermenteerset voor keukenafval.

Plastic

Zo'n 40% van alle plastic verpakkingen wordt opnieuw gebruikt. Het wordt verwerkt in bijvoorbeeld nieuwe flessen of flacons, speelgoed en emmers. De verpakking moet leeg, maar hoeft niet schoon te zijn. Het etiket kan blijven zitten, een papieren wikkel kan het best bij oud papier. In veel gemeenten kan plastic in 1 bak of zak met blik (metaal) en drankenkartons (PMD). Lees meer over de zin of onzin van plastic afval scheiden.

Verpakkingsafval

Het maken en transporteren van verpakkingen kost grondstoffen en energie. Hierbij kunnen ook stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. Hergebruik van verpakkingsmateriaal vermindert de milieubelasting. Een groot deel van de verpakkingen wordt daarom gescheiden ingezameld en dient als grondstof voor nieuwe verpakkingen of andere producten.

Voor verpakkingsafval gelden vaak andere regels dan voor ander afval. Zo mag plastic verpakkingsmateriaal in de plastic bak of zak, maar een tuinstoel niet. Verpakkingsglas (flessen, of bijvoorbeeld een mosterdpot) mag in de glasbak, een theeglas niet. Dat komt doordat afvalinstallaties zijn ingesteld op verpakkingsmateriaal. Ze kunnen materialen met een andere samenstelling niet altijd aan.

Een paar tips om verpakkingsafval te verminderen:

Vermijd onnodige verpakkingen.

Vermijd kleinverpakkingen alleen als je voldoende consumeert om van een grootverpakking niets weg te hoeven gooien. Het verspillen van voedsel is slechter voor het milieu dan verpakkingsmateriaal besparen.

Neem een boodschappentas mee zodat je geen plastic tasjes nodig hebt (bovendien is dat goedkoper).

Neem voor onderweg een drinkfles of koffiebeker mee. Bij sommige (stations)winkels krijg je er zelfs korting mee op je koffie of thee.

Verwarrend

Veel mensen weten niet altijd in welke bak iets moet. Dat komt onder meer doordat niet elke gemeente dezelfde scheidingsregels heeft. Het kan zelfs per wijk verschillen. In een wijk met veel flats hoeft gft-afval bijvoorbeeld niet gescheiden te worden, maar in een wijk met huizen met tuinen wel. Of in de ene gemeente kunnen plastic, metalen en drankenkartons in dezelfde bak of zak, terwijl in een andere gemeente een frisdrankblikje bij het restafval moet.

Tips voor afval scheiden

Volg altijd het scheidingsadvies van je gemeente. Dit advies is leidend. Helaas is de lijst met producten in sommige gemeenten beperkt.

Kijk voor een uitgebreider advies op de Afvalscheidingswijzer of de gelijknamige app van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Kijk of er op de verpakking een weggooiadvies staat (Weggooiwijzer), maar vaar er niet blind op: in jouw gemeente kan de regel anders zijn.

Weet je echt niet waar het moet, doe het dan bij het restafval. Dit is beter dan dat het in de verkeerde afvalstroom komt, omdat het die stroom kan vervuilen.

Sommige gemeenten hebben een app die een melding stuurt als de vuilniswagen langskomt. Soms staat in deze app ook (beperkt) scheidingsadvies.

Op Meldpunt verpakkingen lees je meer over de keuzes van fabrikanten voor bepaalde verpakkingen. Je kunt hier ook zelf vragen stellen over verpakkingen of een (volgens jou) verkeerd Weggooiwijzerlogo melden.

Zootjegeregeld.nl (ook op Facebook) is een platform om tips uit te wisselen.

Een vuilnisbak met compartimenten voor de verschillende stromen afval bespaart ruimte in huis.

