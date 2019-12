Wel of geen plastic scheiden?

De laatste tijd was het vaak in het nieuws: plastic verpakkingsafval scheiden zou geen of weinig zin hebben. Sommige mensen zijn er dan ook mee gestopt. Maar is dat wel verstandig?

Enorme hoeveelheid

Jaarlijks gebruiken we per persoon ongeveer 22 kilo aan plastic verpakkingen. Niet alleen in huishoudens gaan heel wat plastic verpakkingen om, ook in bedrijven. Bedrijven en huishoudens samen gebruiken elk jaar maar liefst 477 miljoen kilo plastic verpakkingen. Verwacht wordt dat dit de komende 20 jaar verdubbelt.

Het is zonde als deze hoeveelheden plastic níet gerecycled worden.

Op één hoop gegooid?

Een veelgehoorde fabel: gescheiden ingezameld plastic wordt weer op één hoop gegooid. Een financieringssysteem zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. Kort gezegd gaat dat zo:

Elke keer als we een in plastic verpakt product kopen, gaat daarvan een bijdrage in het Afvalfonds Verpakkingen.

Uit dat fonds krijgen gemeenten betaald voor de inzameling en sortering van verpakkingen. Maar ze krijgen alleen betaald als het plastic van voldoende kwaliteit is om te kunnen recyclen.

Gemeenten willen dus zoveel mogelijk 'goed' plastic scheiden en verwerken zodat het gerecycled kan worden. Plastic dat wordt verbrand kost ze alleen maar geld.

Recyclebaarheid

Ook in het nieuws was dat er weinig van het ingezameld plastic gemaakt kan worden. Dat klopt wel en niet. Sommige plasticsoorten zijn prima te recyclen. Van PET-flessen kunnen nieuwe flessen worden gemaakt. Van de plasticsoort waarvan onder andere wasmiddelenflacons zijn gemaakt, worden opnieuw verpakkingen gemaakt. Maar niet voor voedingsmiddelen vanwege wetgeving op het gebied van voedselveligheid.

Deze film van afvalverwerkingsbedrijf Suez laat zien wat er met het plastic afval gebeurt dat bij hen binnenkomt.

In de video is te zien hoe een bepaald soort plastic verwerkt wordt. Maar dit geldt niet voor al het ingezamelde plastic. Want er zijn ook plasticsoorten, zoals polystyreen (plastic bekertjes, vleesschaaltjes van foam, patatpakjes), die slecht te recyclen zijn.

Daarnaast is ingezameld plasticafval soms erg vervuild. Met etensresten of omdat er dingen inzitten die er niet in horen (bijvoorbeeld piepschuim of niet-verpakkingen). Dit maakt het lastiger te recyclen. Het is dan ook belangrijk om ons plastic afval goed te scheiden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het verkleinen van de (plastic) afvalberg is iets waar iedereen verantwoordelijk voor is.

Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat er geen onnodig (groot) verpakkingsplastic wordt gebruikt. Ook kunnen ze bij het ontwerp van producten en materiaalgebruik al rekening houden met de 'afdankfase'.

Gemeenten kunnen het hun inwoners gemakkelijker maken door goed te communiceren wat in welke bak of zak mag. En door het plastic afval op te halen in plaats van te laten wegbrengen. En als alle gemeenten hetzelfde beleid zouden hebben zou dat het ook een stuk duidelijker maken.

Consumenten kunnen bewust (niet) kiezen voor producten in bepaalde verpakkingen, bijvoorbeeld omdat ze groot of dubbelop zijn. Zwart plastic is lastig te sorteren en kan beter vermeden worden. En natuurlijk is vermijden van plastic afval nog beter dan scheiden, dus neem zelf zakjes en tasjes mee naar de winkel.

Scheidingstips

Gebruik een doorzichtige zak zodat zichtbaar is dat er plastic (en eventueel blik en drankenkarton) in zit. Sommige gemeenten verstrekken ze gratis.

Doe alleen plastic verpakkingen in de plasticzak of -bak. Oud speelgoed, een afdekzeil of tuinstoel kan naar de milieustraat of bij grof vuil.

Maak de verpakking schudleeg of schraapschoon. Schoonspoelen hoeft niet. Doe de dop erop.

Maak drankenkartons plat en plastic flesjes zo klein mogelijk.

Stop verschillende verpakkingen niet in elkaar, dat is lastig voor sorteermachines,

Bij twijfel of tegenstrijdige adviezen: volg de scheidingsregels van je gemeente. Kom je er niet uit, gooi de verpakking dan bij het restafval.

Vijf lastige gevallen

Mogen ze wel of niet in de bak of zak voor PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons)?

Bioplastic : met een kiemplant- of OK compostlogo kan het bij gemeentelijk GFT-afval als je er schillen in weggooit. Anders bij restafval. Niet bij PMD, omdat het de kwaliteit van het andere plastic verzwakt. Geen kiemplant- of OK compostlogo: bij PMD omdat het van gangbaar plastic gemaakt is.

: met een kiemplant- of OK compostlogo kan het bij gemeentelijk GFT-afval als je er schillen in weggooit. Anders bij restafval. Niet bij PMD, omdat het de kwaliteit van het andere plastic verzwakt. Geen kiemplant- of OK compostlogo: bij PMD omdat het van gangbaar plastic gemaakt is. Chipszak en -koker : niet bij PMD omdat ze uit meerdere lagen zoals aluminium bestaan, die versmolten zijn. Deze lagen kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Bij restafval.

: niet bij PMD omdat ze uit meerdere lagen zoals aluminium bestaan, die versmolten zijn. Deze lagen kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Bij restafval. Deodorantspuitbus : sommige gemeenten zeggen dat het bij het PMD kan. Afvalverwerkingsbedrijven hebben dit echt liever niet omdat het restje drijfgas vonken kan veroorzaken in de sorteerinstallatie. Dus liever bij het restafval.

: sommige gemeenten zeggen dat het bij het PMD kan. Afvalverwerkingsbedrijven hebben dit echt liever niet omdat het restje drijfgas vonken kan veroorzaken in de sorteerinstallatie. Dus liever bij het restafval. Foam (zacht) vleesschaaltje : niet bij PMD. Het is gemaakt van polystyreen, een slecht recyclebare plasticsoort. Bovendien is het vervuild door het vlees. Bij restafval.

: niet bij PMD. Het is gemaakt van polystyreen, een slecht recyclebare plasticsoort. Bovendien is het vervuild door het vlees. Bij restafval. Piepschuim: dit is ook polystyreen. Niet bij PMD. Kleine stukken kunnen bij het restafval, grote stukken bij grof vuil of naar de milieustraat.

