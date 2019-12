Voordelige budgetmerken in de supermarkt

De merken in de supermarkten

In de supermarkt liggen grofweg 3 soorten merkproducten:

A-Merken zoals Calvé pindakaas en Brand bier, die zijn doorgaans het duurst

Huismerken zoals AH - en Jumbo Huismerk en G'woon die qua prijs meestal tussen de A-merken en de budgetmerken in zitten

Budgetmerken zoals AH Basic en Ok€ van onder andere Plus en Spar en de kleinere budgetmerken binnen een bepaalde productgroep zoals Ruitjes Boter en Paco Koffie. Deze producten zijn 40% goedkoper ten opzichte van de A-merken.

Prijsverschillen budgetmerken

Sommige budgetmerken zijn in meerdere supermarkten te koop. Er zijn flinke prijsverschillen voor precies dezelfde produkten. Zo kostte een fles Summit cola bij Dirk €0,61 en bij Picnic €0,86, een prijsverschil van maar liefst 29%.

Prijs-kwaliteit

Als het puur om de laagste prijs gaat en kwaliteit geen rol speelt, waarom zou je dan meer betalen? Want rijst is rijst, dus waarom dan de veel duurdere Lassie-rijst nemen? Maar pas op, er zijn wel degelijk kwaliteitsverschillen. Zo zit bijvoorbeeld in de 'Bongo' pindakaas van Jumbo maar 51% pinda terwijl dat in de Lidl-pindakaas 85% is. Een ander voorbeeld is een verschil in duurzaamheid. Er zijn ook verschillen in duurzaamheid. Zo heeft de 100 gram melkchocoladereep van Jumbo als enige geen UTZ-certificering.

Dirk de goedkoopste

Voor de 110 basisproducten van onze boodschappenlijst, zoals melk en rijst, is Dirk gemiddeld het goedkoopst. Dirk krijgt zodoende het predicaat ‘Laagste Prijs Budgetboodschappen’. Daar ben je 10 % voordeliger uit dan gemiddeld. Opvallend is dat de bekende Duitse budgetsupers Aldi en Lidl niet goedkoper zijn dan gemiddeld voor basisboodschappen. Je betaalt hier net zoveel voor de budgetmerken als bij AH en zelfs iets meer dan bij Jumbo.

Concurrentie in de wijk bepaalt prijzen Hoogvliet

Bij de vorige prijspeiling supermarkten bleek voor Hoogvliet het ene filiaal goedkoper dan het andere net als bij Jumbo. Dat is bij Hoogvliet ook het geval voor basisboodschappen. Is er geen andere supermarkt of alleen een duurdere in de buurt? Dan zijn de prijzen vaak hoger dan wanneer er meer voordelige supermarkten in de buurt zijn. Bij Jumbo vonden we voor basisboodschappen nauwelijks grote prijsverschillen tussen de filialen.

