Garantie, daar heb je recht op

Wat is er mis?

Gaat je product te snel kapot? Dan heb je vaak recht op gratis reparatie of vervanging. Maar veel consumenten horen van verkopers dat de garantie na 2 jaar stopt. Dat klopt niet.

Wettelijke garantie heeft geen vaste termijn. Ook worden onterecht voorrij- en onderzoekskosten bij de consument neergelegd, of verwijzen verkopers naar de fabrikant. Maar de verkoper is verantwoordelijk. Onze mysterycalls tonen aan dat dit een hardnekkig probleem is.

Onze eisen

Verkopers moeten juist informeren over garantie, mogen geen kosten rekenen en niet naar de fabrikant verwijzen. Ze horen ook op tijd een passende oplossing te bieden: reparatie, vervanging of geld terug. Ook verwachten we duidelijke informatie op hun website, en een goed geïnformeerde klantenservice.

Wat gaan we doen?

We spreken bedrijven aan, vragen om verbeterplannen, maken afspraken, volgen de uitvoering en verzamelen meldingen via ons meldpunt. Zo kunnen we bedrijven gericht aanspreken.