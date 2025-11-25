Garantie, daar heb je recht op
Wettelijke garantie heeft geen vaste termijn. Je hebt vaak gewoon recht op gratis reparatie of vervanging, ook na 2 jaar.
Wat is er mis?
Gaat je product te snel kapot? Dan heb je vaak recht op gratis reparatie of vervanging. Maar veel consumenten horen van verkopers dat de garantie na 2 jaar stopt. Dat klopt niet.
Wettelijke garantie heeft geen vaste termijn. Ook worden onterecht voorrij- en onderzoekskosten bij de consument neergelegd, of verwijzen verkopers naar de fabrikant. Maar de verkoper is verantwoordelijk. Onze mysterycalls tonen aan dat dit een hardnekkig probleem is.
Onze eisen
Verkopers moeten juist informeren over garantie, mogen geen kosten rekenen en niet naar de fabrikant verwijzen. Ze horen ook op tijd een passende oplossing te bieden: reparatie, vervanging of geld terug. Ook verwachten we duidelijke informatie op hun website, en een goed geïnformeerde klantenservice.
Wat gaan we doen?
We spreken bedrijven aan, vragen om verbeterplannen, maken afspraken, volgen de uitvoering en verzamelen meldingen via ons meldpunt. Zo kunnen we bedrijven gericht aanspreken.
Tijdlijn
25 november 2025
Start actie
In Nederland geldt geen vaste garantietermijn. Dat betekent dat je vaak langer garantie hebt dan 2 jaar. Toch zeggen verkopers vaak dat je na 2 jaar geen garantie meer hebt. Dat klopt niet. Je hebt recht op een goed product. Gaat het product te snel kapot? Dan moet de verkoper het repareren of vervangen.
We vinden dat je moet krijgen waar je recht op hebt, zonder gedoe. Heb je problemen met het krijgen van je recht, meld dit bij ons Meldpunt Eerlijk.
25 november 2025
Herhaling mystery-onderzoek naar garantie
Ondanks de belofte van verkopers om de voorlichting over garantie te verbeteren, gaat er nog veel mis blijkt uit ons tweede mysterie onderzoek.
In veel gesprekken hoorden we dat:
-
We na 2 jaar geen garantierechten meer zouden hebben.
-
We de reparatiekosten zelf moesten betalen.
-
We zelf contact moesten opnemen met de fabrikant.
Toen we de verkopers confronteerden met deze uitkomsten, beloofden een aantal van hen een actieplan te maken. We gaan controleren of dit actieplan echt leidt tot verbeteringen.
Lees ons hele artikel: Laat je niet afschepen
2 juli 2025
ACM stuurt sector een brief over garantie
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet dat er veel misgaat rondom garantie. Daarom heeft de ACM een brief gestuurd naar verkopers van wit- en bruingoed. In deze brief roept de ACM hen op om de regels voor garantie beter na te leven.
In de brief staan de belangrijkste regels over garantie en reparatie. Ook noemt de ACM voorbeelden van situaties waarin het vaak misgaat.
Lees de brief van de ACM aan de sector.
1 december 2024
Gesprekken met verkopers
Na ons onderzoek spraken we met verschillende verkopers. Ze beloofden dat ze de voorlichting over garantie de komende tijd verbeteren. Dat doen ze bijvoorbeeld door servicemedewerkers beter te informeren. Zo kunnen ze klanten duidelijker uitleg geven.
31 oktober 2024
Eerste mystery-onderzoek naar garantie
Uit ons mysteryonderzoek blijkt dat het te vaak misgaat met garantie. Winkels geven soms zelf een draai aan de regels rond een kapot product zoals kiezen voor reparatie, wie de kosten moet betalen en hoe lang de reparatie mag duren.
Na de 240 telefoongesprekken is het ons duidelijk. Als een product binnen 1 of 2 jaar stuk gaat hoef je weinig problemen te verwachten. Maar na die 2 jaar is het halen van je recht nog niet zo makkelijk.
Lees het hele artikel hier: Garantie: je recht halen is zo makkelijk nog niet
23 april 2024
1 op 5 consumenten ontevreden over afhandeling garantie
1 op de 5 consumenten is niet tevreden over de manier waarop de verkoper hun beroep op garantie afhandelde. Dat blijkt uit een enquête die we hebben uitgezet bij 7300 panelleden. Grote ergernissen zijn onder andere discussie met de verkoper, doorverwijzen naar de fabrikant en slechte communicatie.
Lees ook ons nieuwsbericht.
Samen sterk
Ben je het zat om er alleen voor te staan in een wereld vol misleidende reclames en onterechte kosten? Als lid van de Consumentenbond sta je nooit alleen. Samen zorgen we voor eerlijke producten, diensten en prijzen.