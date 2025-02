Camper-claim

Op dit moment voeren wij (nog) geen actie voor buitenlandse voertuigen. Je kunt je echter vrijblijvend voor de claim aanmelden.

We houden je dan van de voortgang op de hoogte en laten je weten als we in de toekomst onze claim mochten uitbreiden met buitenlandse voertuigen.

Let op: de kentekencheck werkt niet voor buitenlandse voertuigen. Na aanmelding kun je in het digitale dossier jouw camper handmatig registreren. Voer daarvoor eerst een niet bestaand kenteken in, bijvoorbeeld 12-AB-34. Daarna zie je de mogelijkheid om je voertuig handmatig in te voeren.