In september 2015 kwam naar buiten dat Volkswagen had geknoeid met de uitstootwaarden van dieselauto’s. De fabrikant had verboden software geplaatst in de auto’s. Daardoor leken die in tests schoner dan ze in werkelijkheid waren. Deze manipulatie werd bekend als het sjoemeldieselschandaal.

Schadevergoeding

De Consumentenbond strijdt voor schadevergoeding voor gedupeerde sjoemeldieselbezitters en werkt daarvoor samen met Stichting Car Claim en de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES). En met succes. Volkswagen heeft al schadevergoedingen moeten betalen variërend van €1500 tot €4400. De autofabrikant is tegen alle uitspraken in beroep gegaan, waardoor de procedures nog doorgaan.

RDW data opvragen

Gedupeerde consumenten kunnen nog steeds meedoen aan de claim. Daarvoor moeten ze wel aantonen dat ze een sjoemeldiesel hebben of hebben gehad. Consumenten die zelf geen bewijs meer hebben, kunnen terecht bij de database van de RDW. Met een DigiD kunnen ze gratis en eenvoudig een historisch kentekenoverzicht opvragen. Dat kunnen ze daarna opslaan in een persoonlijk dossier bij Consumentenbond Claimservice.

In actie komen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk dat consumenten nú in actie komen. Binnenkort verdwijnen de gegevens over 2015 uit de RDW database. Dat is het jaar dat het dieselschandaal aan het licht kwam. Consumenten moeten dus zo snel mogelijk deze gegevens veiligstellen.’

90.000 claims

VGDES en Stichting Car Claim zijn blij met de oproep van de Consumentenbond. Zij trekken voortaan samen op in het Volkswagen sjoemeldieselschandaal. De stichtingen vertegenwoordigen samen ruim 90.000 claims.

Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Car Claim: ‘Wij zijn blij met deze stap. Het is belangrijk dat belangenorganisaties de krachten zo veel mogelijk bundelen. Zo kunnen we maximaal druk zetten op de autofabrikanten om tot een rechtvaardige oplossing van het dieselschandaal te komen’.

Ook Dick Bouma, voorzitter van VGDES, is positief over de samenwerking: ‘Deze samenwerking versterkt de boodschap aan Volkswagen: Car Claim en VGDES willen dat Volkswagen alle gedupeerden compensatie biedt voor de geleden schade.'