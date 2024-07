Volkswagen moet tóch boete betalen wegens sjoemelen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is goed nieuws voor alle gedupeerden met een sjoemeldiesel van Volkswagen. Deze uitspraak betekent niet alleen dat Volkswagen op de blaren moet zitten. Het is ook munitie in alle juridische procedures die wij en andere organisaties voeren om de autofabrikant te bewegen tot een compensatieregeling.’

Verboden software

De Consumentenbond vroeg in 2016 aan de ACM om op te treden tegen Volkswagen wegens het misleiden van consumenten en keuringsinstanties. De autofabrikant had tussen 2009 en 2015 de verplichte emissietesten gemanipuleerd door het installeren van verboden software. Daarmee leken de auto’s milieuvriendelijker dan ze in werkelijkheid waren. In november 2017 gaf de toezichthouder de Consumentenbond gelijk. Volkswagen kreeg de (toen) maximale boete opgelegd: €450.000.

Tijdrekken

Volkswagen verzet zich al jaren tegen compensatieregelingen voor gedupeerde consumenten. In een aantal landen leidde het zogeheten Dieselschandaal weliswaar tot forse schadevergoedingen. Maar in veel andere Europese landen, waaronder Nederland, hebben consumenten nog geen cent gezien. Molenaar: ‘Volkswagen is kampioen tijdrekken. Procedures duren jaren en jaren doordat het concern steeds weer nieuwe vragen en bezwaren opwerpt en juridische trucs gebruikt om de boel te vertragen. Ook in deze zaak.’

Volkswagen kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Maar de Consumentenbond roept het bedrijf op om dat niet te doen. Molenaar: ‘Het geld dat Volkswagen besteedt aan procedures, kan het beter gebruiken om consumenten te compenseren die zo'n sjoemeldiesel kochten.'

Uitspraak

In een individuele rechtszaak tegen Volkswagen, waarbij de Consumentenbond ook betrokken is, zette het Gerechtshof in Arnhem gisteren een streep door de vertragingstactieken van Volkswagen. Volkswagen vroeg de rechter onder meer om te wachten met het vellen van een oordeel, totdat er in een andere collectieve procedure uitspraak was gedaan. De rechter vond dat de gedupeerde daardoor onredelijk lang moest wachten op een uitspraak en verwierp het verzoek.