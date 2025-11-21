Wat is er mis?

De grote goksites schenden hun zorgplicht, er is sprake van oneerlijke handelspraktijken en ze houden zich niet aan de regels. Zo kloppen zij spelers onrechtmatig veel geld uit de zakken.

Het volgende gaat bijvoorbeeld mis:

Spelers krijgen te weinig, verkeerde en onduidelijke informatie.

Door oneerlijke standaardinstellingen en extreme limieten zetten spelers te veel in en gokken ze te lang en te veel.

De websites bieden illegale ‘bonussen’ aan. Deze zijn in strijd met wet- en regelgeving.

De goksites grijpen niet in wanneer spelers te veel gokken. Dat is in strijd met de zorgplicht.

De goksites gebruiken dark patterns. Dat zijn patronen en uitlatingen waarmee ze spelers verleiden. Een speler maakt dan keuzes die hij anders niet zou maken.

Onze eisen

We willen dat goksites zich aan de wet en andere regels houden. Ze moeten hun verantwoordelijkheid serieus nemen en horen consumenten te beschermen.

De aanbieders moeten spelers ook compenseren voor de schade die zij hebben geleden én nog steeds lijden.

Wat gaan we doen?

De Consumentenbond en stichting Consumenten Competition Claims willen eerst proberen om afspraken te maken met de aanbieders van goksites. Als dat niet lukt stappen we naar de rechter.



Claim schadevergoeding