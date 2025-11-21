Kansspel Claim
Heb jij vanaf oktober 2021 online gegokt op een website in Nederland? Dan ben je mogelijk slachtoffer van deze goksites omdat ze hun zorgplicht schenden en zich niet aan de regels houden.
Wat is er mis?
De grote goksites schenden hun zorgplicht, er is sprake van oneerlijke handelspraktijken en ze houden zich niet aan de regels. Zo kloppen zij spelers onrechtmatig veel geld uit de zakken.
Het volgende gaat bijvoorbeeld mis:
- Spelers krijgen te weinig, verkeerde en onduidelijke informatie.
- Door oneerlijke standaardinstellingen en extreme limieten zetten spelers te veel in en gokken ze te lang en te veel.
- De websites bieden illegale ‘bonussen’ aan. Deze zijn in strijd met wet- en regelgeving.
- De goksites grijpen niet in wanneer spelers te veel gokken. Dat is in strijd met de zorgplicht.
- De goksites gebruiken dark patterns. Dat zijn patronen en uitlatingen waarmee ze spelers verleiden. Een speler maakt dan keuzes die hij anders niet zou maken.
Onze eisen
We willen dat goksites zich aan de wet en andere regels houden. Ze moeten hun verantwoordelijkheid serieus nemen en horen consumenten te beschermen.
De aanbieders moeten spelers ook compenseren voor de schade die zij hebben geleden én nog steeds lijden.
Wat gaan we doen?
De Consumentenbond en stichting Consumenten Competition Claims willen eerst proberen om afspraken te maken met de aanbieders van goksites. Als dat niet lukt stappen we naar de rechter.
Hoe werkt het?
2. In gesprek of naar de rechter
De stichting Consumenten Competition Claims gaat eerst in gesprek met de kansspelaanbieders. En als het moet, stapt de stichting naar de rechter. De stichting wil voor alle deelnemers schadevergoeding.
3. Schadevergoeding
Bij een schikking of een positieve uitspraak krijg je een schadevergoeding. Daarvan houden we maximaal 25% in. Daarmee worden de kosten van de collectieve actie betaald. De stichting Consumenten Competition Claims heeft geen winstoogmerk. Als er geen schadevergoeding komt, betaal je niks. No cure, no pay.
Voor deze claim werken we samen met de stichting Consumenten Competition Claims. Zij is de officiële belangenbehartiger namens alle gedupeerden. Je aanmelding wordt geregistreerd bij Consumentenbond Claimservice. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en ConsumentenClaim.
Tijdlijn
21 november 2025
Lancering Kansspel Claim
Twee jaar na het eerste onderzoek starten we de Kansspel Claim. We stellen 6 online kansspelaanbieders aansprakelijk die zich niet aan de zorgplicht houden en geen veilige spelomgeving bieden. Gedupeerden die hebben gespeeld bij deze aanbieders en daarbij verlies hebben geleden kunnen zich aanmelden voor de claim.
20 november 2025
Review OpenOverGokken
Op 6 oktober lanceerde de Kansspelautoriteit (KSA) de nieuwe website OpenOverGokken. Deze site vervangt het oude Loket Kansspel. Hoeveel van onze eerdere adviezen zijn hierin gebruikt? En snappen consumenten met de informatie op de site beter aan welke regels online gokbedrijven zich moeten houden?
30 september 2025
De Kansspelautoriteit start onderzoek naar gevolgen 'dark patterns' op de zorgplicht
In opdracht van de Kansspelautoriteit onderzocht Behavioural Insights welke technieken online kansspelaanbieders inzetten om het gedrag van spelers te sturen. De opgehaalde inzichten helpen de toezichthouder bij het verder aanscherpen van de zorgplicht die online kansspelaanbieders hebben.
Het onderzoek laat zien dat aanbieders spelers op verschillende manieren beïnvloeden – zowel positief als negatief. Zo krijgen spelers bijvoorbeeld feedback op hun speelgedrag of de mogelijkheid om een pauze te nemen. Tegelijkertijd blijkt dat aanbieders ook technieken gebruiken die het speelgedrag juist negatief beïnvloeden.
De Kansspelautoriteit start naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek gedragsbeïnvloeding op online kansspelplatformen, een eigen onderzoek. De Consumentenbond heeft in haar eigen onderzoek in 2023 ook al vastgesteld dat er gebruik wordt gemaakt van 'dark patterns'.
De Ksa start nu een eigen onderzoek naar de negatieve vormen van gedragssturing, en in hoeverre die in strijd zijn met de zorgplicht van aanbieders. Het gevolg kan zijn dat de Ksa op een later moment met aangescherpte richtlijnen komt voor de legale kansspelaanbieders, om deze negatieve sturing in te perken.
De Consumentenbond steunt de inzet van de Kansspelautoriteit om negatieve gedragssturing door online kansspelaanbieders aan te pakken.
