Dure A-merken

Vergeleken met november 2023 zijn de prijzen van 100 A-merken gemiddeld met 8% gestegen. De prijzen van vergelijkbare budget- en huismerken bleven gelijk.

Ook over de jaren heen stegen de A-merken harder in prijs. Vergeleken met 4 jaar geleden zijn A-merken 42% duurder geworden. Huis-/budgetmerken stegen 30% in prijs. Bij onze berekeningen houden we er rekening mee dat fabrikanten bij sommige producten de inhoud verkleinen (krimpflatie) en nemen we aanbiedingen niet mee.

De grootste prijsstijgingen in 2024

A-merk Stijging Iglo spinazie à la crème 51% Appelsientje sinaasappelsap 43% Calvé mayonaise 40% Bertolli olijfolie classico 40% Omo waspoeder 34% Unox Gelderse rookworst 26% Appelsientje appelsap 23% Campina roomboter gezouten 23% Lassie zilvervliesrijst 22% Lay's Max ribbelchips 22%

Prijsverschillen met A-merken

Het prijsverschil tussen A-merken en budget-/huismerken is verder gegroeid naar ruim 54%. In 2021 was dit 50% en 2 jaar daarvoor nog 40%.

De trend dat A-merken sterker in prijs stijgen dan huis -en budgetmerken zet dus door. A-merken prijzen zich steeds meer uit de markt. Maar in tegenstelling tot huismerken zijn ze wel veel vaker in de aanbieding. Toch kunnen zelfs ‘1+1 gratis’-aanbiedingen vaak niet eens meer tegen de enorme prijsverschillen op. Vooral bij huishoudelijke -en drogisterijartikelen zien we grote prijsverschillen.

De grootste prijsverschillen in 2024

Budget/huismerk vs A-merk Goedkoper Vaatwastabletten all-in-one 82% Shampoo elke dag 79% Wasmiddel kleur/wit 79% Douchegel voor mannen 78% Rode kool met appel 75% Hygiënische doekjes 75% Afwasmiddel geconcentreerd 72% Koffie snelfilter 72% Waspoeder kleur/wit 72% Appelmoes 71%

De goedkoopste voor budgetboodschappen

Bij Dirk en Aldi betaal je gemiddeld het minst voor budgetboodschappen zoals rijst, koffie, melk, wasmiddel en shampoo. Budgetboodschappen zijn producten die de supermarkt presenteert als het goedkoopste alternatief voor een A-merk. De meeste mensen hebben deze boodschappen wel in huis.

We vergeleken voor ruim 120 producten de allerlaagste prijzen die we in de winkel konden vinden. Aanbiedingen en kwaliteit namen we niet mee.

Dit zijn de goedkoopste supermarkten

Supermarkt Prijsniveau budgetboodschappen Aldi 8% goedkoper Dirk 8% goedkoper Vomar 7% goedkoper Lidl 7% goedkoper Deka 3% goedkoper Hoogvliet 3% goedkoper Jumbo 2% goedkoper AH 1% goedkoper Plus 1% goedkoper Coop 1% duurder Picnic 1% duurder Spar 15% duurder Poiesz 24% duurder

Peildatum: november 2024

Hoe herken je budgetboodschappen

Budgetboodschappen zijn op wat uitzonderingen na de bekende huismerken van een supermarkt. Vaak hebben huismerken de naam van de winkel, maar er zijn er ook met een andere naam.

Zo heeft Albert Heijn voor verse zuivel De Zaanse Hoeve en voor drogisterijartikelen Care. Bij onder meer Dirk, Vomar en Plus vind je het drogisterijmerk Derlon. Dirk heeft sowieso een andere naam voor het algemene huismerk: 1 de Beste. Bij Vomar, Deka, Hoogvliet, Spar en Poiesz heet het huismerk G’woon.

Prijsfavorieten en laagblijvers

Budgetboodschappen herken je ook vaak aan een sticker of plaatje zoals het blauwe duimpje bij Albert Heijn. Daar heten deze producten ‘prijsfavorieten’, Het zijn er zo’n 2000.

Plus gebruikt een paars stickertje en noemt deze bijna 1200 artikelen ‘laagblijvers’. Bij Hoogvliet is de naam ‘spotgoedkoopjes’ geschreven in blauwe letters en bij Vomar ‘discount deals’ in gele letters. Toch is een product met een logo niet altijd de goedkoopste keuze. Door naar de eenheidsprijs te kijken kom je vrij makkelijk achter de laagste prijs.