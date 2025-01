Start Nederlandse rechtszaak tegen Google

Belangrijke stap

De eerste zitting is een belangrijke stap in de rechtszaak tegen Google. De rechtbank zal beoordelen of Stichting Bescherming Privacybelangen, die wij ondersteunen, mag opkomen voor de belangen van miljoenen gedupeerden in Nederland.

Het is een belangrijke stap op weg naar een grote verandering in hoe Google omgaat met persoonsgegevens. En een belangrijke stap op weg naar compensatie voor gebruikers.

Het is frustrerend dat het tijdens de zitting alleen gaat over de vraag of de stichting geschikt is, terwijl Google nog iedere dag de privacyrechten van de miljoenen Nederlanders schendt.

Uitspraak over de 'geschiktheid' van de stichting volgt op 15 januari 2025.

Schadevergoeding

In mei 2023 startten we samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen de actie tegen Google. We willen dat Google stopt met het illegaal verzamelen en verwerken van gegevens van Nederlandse consumenten om er zelf aan te verdienen. Daarnaast moet Google gebruikers een schadevergoeding betalen voor het jarenlang overtreden van de privacyregels.

Meld je aan

Ruim 150.000 mensen hebben zich al voor de Google-claim aangemeld en hun steun uitgesproken. Dat geeft wel aan hoe belangrijk gebruikers deze zaak vinden. Het signaal is duidelijk: Google moet stoppen met het schenden van de privacyrechten van consumenten in Nederland.

Aanmelden voor de actie kan nog steeds!