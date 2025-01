Smerige verkooptrucs Seats and Sofas

Update 4 december 2024: uitspraak Reclame Code Commissie

De Reclamce Code Commissie (RCC) oordeelt dat al onze klachten tegen Seats and Sofa's gegrond zijn. Dat betekent dat de meubelverkoper zich niet houdt aan de regels. En consumenten misleidt bij de verkoop van bankstellen.

Onze klachten gingen over nepkortingen op de website en in folders. En over aanbiedingsprijzen in de folders, want die hoorden niet bij de bankstellen op de foto. Ook klaagden we over de levertijd. Want we konden een bank alleen direct meenemen, zoals geadverteerd, als we er 2 tegelijk kochten. Die voorwaarde stond alleen nergens.

De commissie oordeelt dat Seats and Sofa's op al deze punten oneerlijk of misleidend handelt. Seats and Sofa's gaat niet in beroep en belooft de uitspraak op te volgen.

'Geluk'

Bij onze bezoeken aan een aantal filialen van Seats and Sofas kwamen we een heel opmerkelijke truc tegen. 'Je hebt echt geluk vandaag, want nu de filifaalmanager er is kan ik wel een speciaal prijsje voor je maken.' Dit doen ze natuurlijk om jou ervan te overtuigen dat alleen jij deze speciale aanbieding krijgt. Maar nee, ze doen dat bij iedereen.

Opschieten

In de winkels zien we vaak een hele rij banken staan met het label 'verkocht'. Maar soms zijn de banken helemaal niet verkocht. Deze meldingen zijn alleen bedoeld om je het gevoel te geven dat je moet opschieten, 'want de banken gaan wel erg hard hier'.

Goedkope stof

Wat we bij Seats and Sofas zien, is dat ze heel vaak adverteren met een prijs die geldt voor de allergoedkoopste stof. Maar op de afbeelding staat een bank met mooie leren bekleding. Dus de prijs die je ziet is helemaal niet de prijs van de bank.

Nepaanbiedingen

Laat je ook niet gek maken door tijdelijke kortingen. Want sommige meubelverkopers adverteren altijd met 50% korting of 60% korting. Maar als een bank altijd in de aanbieding is, dan is het dus gewoon een nepkorting.

Tijd om in te grijpen

In 2022 zagen we al dat Seats and Sofas het niet zo nauw neemt met de regels. En we krijgen nog steeds klachten over de verkoopsmoesjes van het bedrijf. Het bedrijf is er de afgelopen jaren al vaker op gewezen dat z'n verkooptechnieken niet deugen. Onder andere door de Reclame Code Commissie (RCC). Maar ook door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die het bedrijf zelfs een boete gaf.

Ondanks alles blijft Seats and Sofas de regels aan zijn laars lappen. Daar moet nu echt een eind aan komen. En daarom hebben we de ACM geïnformeerd over onze bevindingen en gevraagd in te grijpen. En we zijn een klachtenprocedure gestart bij de RCC.