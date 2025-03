Uitspraak Reclame Code Commissie over Seats & Sofa's

Onze klachten gingen over nepkortingen op de website en in folders. En over aanbiedingsprijzen in de folders, want die hoorden niet bij de bankstellen op de foto. Ook klaagden we over de levertijd. Want we konden een bank alleen direct meenemen, zoals geadverteerd, als we er 2 tegelijk kochten. Die voorwaarde stond alleen nergens.

De commissie oordeelt dat Seats and Sofa's op al deze punten oneerlijk of misleidend handelt. Seats and Sofa's gaat niet in beroep en belooft de uitspraak op te volgen.