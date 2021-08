Wat TikTok fout doet

Wij komen in actie tegen TikTok! We vertellen je hier waarom wij dat doen.

Heb jij vandaag al een filmpje gepost of bekeken op TikTok? Vast wel, want heel veel kinderen en volwassenen gebruiken TikTok.

TikTok houdt zich niet aan de regels

TikTok gaat niet netjes om met jouw privé-informatie. Privé-informatie zijn bijvoorbeeld je naam, je huidskleur en informatie over waar je precies bent. Er zijn hiervoor speciale regels en wetten. Deze regels en wetten zeggen wanneer je dit soort informatie over iemand mag verzamelen en bewaren. Er zijn ook regels over wat je met de privé-informatie van iemand mag doen.

TikTok houdt zich niet die regels. Denk bijvoorbeeld aan een stoplicht dat op rood staat. Dan is de regel dat je niet mag oversteken. Maar TikTok doet dat wel. Zo vertelt TikTok niet eerlijk dat het heel veel privé-informatie over je verzamelt. En dat je eigenlijk elke seconde die je op TikTok bent, scherp in de gaten wordt gehouden.

Zo kijkt TikTok bijvoorbeeld naar welke filmpjes jij leuk vindt. Ook hoe lang je kijkt en wanneer je wegkijkt. TikTok weet het allemaal. Ook kijkt het naar wie je vrienden zijn en op welke woorden je filmpjes zoekt. TikTok doet dit allemaal stiekem, want volgens de regels mag dit niet.

Ook heeft TikTok geen toestemming aan (je) ouders gevraagd. Dit moet TikTok volgens de regels wel doen. TikTok stuurt ook je privé-informatie naar andere mensen. Dit mag ook niet. Zo komt al die informatie over jou zomaar terecht bij iemand anders die het niet mag hebben.

Geld verdienen met jouw informatie

TikTok gebruikt alle informatie over jou om reclame te kunnen verkopen. Hoe meer TikTok over jou weet en weet wat je leuk vindt, hoe beter het reclame kan verkopen. Stel je voor dat jij veel filmpjes over voetbal kijkt en ook filmpjes over voetbal post. Dan weet TikTok dat ze je reclames voor voetbalschoenen moeten laten zien. En niet voor balletschoenen. De kans is hierdoor groter dat jij of je ouders iets kopen omdat jij een reclame op TikTok hebt gezien.

Daar verdient TikTok heel veel geld mee. En dat is eigenlijk best gek. Het is jouw informatie en niet die van TikTok. Daarom komen wij in actie. Wij willen dat TikTok stopt met het stiekem verzamelen van jouw informatie.

Geld terug

En dat is nog niet alles. Wij vinden dat TikTok de dingen die zij van je weten moet weggooien. Want ze mogen die dingen niet van jou weten. Ook vinden wij dat TikTok geld aan jou moet betalen voor het overtreden van de regels. Dat heet een schadevergoeding.

Als TikTok dit niet wil doen, dan gaan we naar de rechter. We vragen dan aan de rechter om ons te helpen. Dit heet een rechtszaak. Deze rechtszaak doen wji samen met de Stichting Take Back Your Privacy.

De rechtszaak is voor alle Nederlanders die TikTok gebruikten toen ze nog geen 18 waren. Heb jij TikTok en ben je nog geen 18? Vraag dan aan je ouders of ze je willen aanmelden via het aanmeldformulier: Meld je aan.